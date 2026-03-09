Taksi ajoi lähes sileillä renkailla, 18 päiväsakkoa

Poliisi pysäytti taksin, joka ei pitänyt riittävää turvaväliä edellä ajavaan ajoneuvoon. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Tarkastuksessa paljastui myös merkittäviä puutteita auton renkaiden kunnossa.
Eturenkaan kulutuspinta oli poliisin mukaan alle millimetrin. Toisen eturenkaan urasyvyys oli noin 1,6 millimetriä ja takarenkaan noin kaksi millimetriä.
Kuva renkaista on nähtävillä artikkelin lopussa olevalta upotteelta.
Kuljettajalle määrättiin 18 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ajoneuvo ohjattiin tarkastuksen jälkeen rengaspajalle.
Poliisi muistuttaa, että kuljettaja vastaa ajoneuvon kunnosta ja siitä, että se on turvallinen liikenteessä.