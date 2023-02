Takaisku Kremlille: Kiristys maakaasulla epäonnistui

Maakaasun hinta laski helmikuun puolivälissä alimmalle tasolleen lähes 18 kuukauteen.

Asiantuntijat ennakoivat Euroopan selviävän kuluvasta ja seuraavasta talvesta ilman katkoksia ja energian säännöstelyä.

Kohentuneiden näkymien taustalla ovat leuto talvi, yllättävän hyvä varastotilanne ja vaihtoehtoisten energialähteiden etsintä. Maakaasun hinta on romahtanut 85 prosenttia elokuun 2022 jälkeen.

Oxford Economics -yhtiön ekonomistit Daniel Kral ja Angel Talavera arvioivat käänteen vahvistavan voimakkaasti EU-maiden talousnäkymiä.

Daniel Kral huomauttaa EU:n onnistuneen irtautumaan lähes kokonaan venäläisestä maakaasusta. Hinnat määräytyvät nyt puhtaasti kysynnän ja tarjonnan perusteella, eikä mukana ole geopoliittista riskilisää.

– Venäjän kiristys maakaasulla on ohi, Daniel Kral tviittaa.

Angel Talavera pitää hämmästyttävänä, ettei noin 20 prosentin lasku maakaasun kulutuksessa ole vaikuttanut juuri millään lailla Euroopan teollisuustuotantoon. Laskua kirjattiin lähinnä Slovakiassa ja Romaniassa.

The EU economy just got a huge tailwind as wholesale gas prices have plummeted (gas also sets electricity prices).

The EU's near-complete weaning off from Russian gas means gas market now driven by supply/demand, not a geopolitical risk premium. Russia's gas blackmail is over. pic.twitter.com/t5SUDPWsel

— Daniel Kral (@DanielKral1) February 21, 2023