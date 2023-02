Hyviä uutisia energiamarkkinoilta: Maakaasun hinta laskenut roimasti

Maakaasun hinta on laskenut roimasti viime elokuun huippulukemista, jolloin hinta megawattitunnilta nousi yli kolmeen sataan eurooon. Perjantaina maakaasu maksoi 49 euroa megawattitunnilta, joka on alin hinta 18 kuukauteen.

Hinnan laskuun ovat vaikuttaneet suhteellisen leuto talvi, kysynnän väheneminen ja vaihtoehtoiset toimituslähteet, joita Eurooppa on onnistunut hankkimaan. Kaasua on myös onnistuttu varastoimaan, joka luo positiivisia odotuksia jo ensi talvea kohtaan, uutisoi Financial Times.

Kaasun hinnan muutos osoittaa, että Eurooppa on onnistunut vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta, arvioi poliittisiin riskeihin erikoistuneen Eurasia Groupin konsultti Henning Gloystein.

Kaasun hinta on laskenut vahvasti myös Isossa-Britanniassa, jossa hinnat ovat laskeneet samaan tahtiin EU-alueen kanssa.

Gloysteinin mukaan hinnat ovat edelleen korkeita, mutta niihin ei enää tarvitse hinnoitella riskiä potentiaalisesta kaasupulasta. Konsultin mukaan normaalisti kaasun hinnat liikkuvat kymmenen-kolmenkymmenen euron välillä megawattitunnilta.

Nykyiset hinnat ovat palautuneet vuoden 2021 tasolle ja ne merkitsevät rajua takaiskua Venäjän hallinnolle, joka on maakaasun tarjontaa säätelemällä pyrkinyt hidastamaan länsimaiden pakotteita.