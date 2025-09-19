Taiwan kehitti uuden aseen Kiinan maihinnousua vastaan

Taiwan on julkistanut prototyypin risteilyohjuksesta, joka on kehitetty yhteistyössä yhdysvaltalaisen asevalmistajan kanssa ja jota on määrä valmistaa saarivaltiossa, kertoo CNN.

Taiwan pyrkii rakentamaan aseteollisuuttaan torjuakseen Kiinan sotilaalliset uhat.

Taiwanin valtion omistama National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) esitteli torstaina Taiwanin puolustusmessuilla edullisen ja osittain itsenäisesti toimivan risteilyohjuksen, jonka se on kehittänyt yhdessä yhdysvaltalaisen Anduril Industriesin kanssa.

Kiinan presidentti Xi Jinping on koventanut viime vuosina retoriikkaa omana maakuntanaan pitämäänsä Taiwania kohtaan. Kiinan asevoimat on järjestänyt saarivaltion ympärillä toistuvasti laajoja sotaharjoituksia, joilla on simuloitu Taiwanin saartoa. Lisäksi Kiinan telakoilla valmistetaan mahdolliseen maihinnousuun soveltuvaa kalustoa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Uutta maasta laukaistavaa ohjusta voidaan käyttää maaleja vastaan merellä tai maalla, ja se on mukautettu Andurilin Barracuda-500-risteilyohjuksesta, joka laukaistaan lentokoneesta. NCSIST ei ilmoittanut ohjuksen kantamaa.

Taiwanin tavoitteena on ottaa ohjuksen tuotantolinja käyttöön seuraavan puolentoista vuoden aikana. Yhden ohjuksen hinnan sanotaan olevan noin 180 000 euroa. Ohjuksen koko toimitusketju tulee olemaan Taiwanissa.

Taiwanissa asevoimia vahvistetaan nopeaan tahtiin Yhdysvaltain tuella. Suuri meriväylä tekisi maihinnoususta riskialttiin operaation erityisesti silloin, jos amerikkalaisjoukot olisivat täydellä voimallaan mukana taistelussa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Ukrainan sotaa on seurattu tarkalla silmällä Taiwanissa. Ukrainan asevoimilla on Taiwanin kannalta hyödyllisiä oppeja sekä puolustus- että hyökkäysoperaatioissa.

Taiwanin varapresidentti Hsiao Bi-khimin mukaan Taiwanin kannalta ratkaisevaa on keskittyä juuri oikeisiin asejärjestelmiin ja laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia.

– Vastauksena on luultavasti tekoälyä hyödyntävien droonien, pitkän kantaman ohjusten, erikoisjoukkojen, kybertoiminnan ja muiden innovatiivisten keinojen hyödyntäminen, sanoo Etelä-Kalifornian yliopiston apulaisprofessori Derek Grossman.