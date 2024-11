Taistelut leimahtivat, Israeliin ammuttiin 250 rakettia

Israelin ja libanonilaisen Hizbollah-miliisijärjestön tulitaukoneuvotteluiden kerrotaan edenneen huolimatta viime viikkojen kiivaista yhteenotoista.

Israelin joukot ovat jatkaneet maaoperaatiota maan eteläosissa. CNN:n lähteiden mukaan Iranin tukeman Hizbollahin johdossa harkitaan Yhdysvaltain välittämää ehdotusta 60 vuorokauden tulitauosta, jonka pohjalta voitaisiin neuvotella pitkäaikainen tauko taisteluihin.

Hizbollah toteutti sunnuntaina lähellä maaliviivaa olevista neuvotteluista huolimatta poikkeuksellisen suuren rakettihyökkäyksen Israeliin. Rajan yli lensi noin 250 rakettia. Israel teki päivää aiemmin ilmaiskun Beirutin keskustaan, jossa sai surmansa yli 25 ihmistä.

New York Timesin lähteiden mukaan Israel yritti surmata iskulla Hizbollahin korkea-arvoista sotilasjohtaja Mohammad Haidaria. Hän ilmeisesti selviytyi.

Israeliin ammutuista raketeista osa torjuttiin, mutta perille päässeet aiheuttivat tulipaloja ja haavoittivat ainakin kuutta ihmistä. Hizbollah kertoo kohdistaneensa tulituksen sotilaskohteeseen Tel Avivissa.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell kehotti osapuolia hyväksymään välittömän tulitaukon ja soveltamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa vuodelta 2006. Se lopetti Israelin ja Hizbollahin välisen sodan, mutta Hizbollah ei koskaan vetänyt joukkojaan pois Libanonin eteläosista päätöslauselman mukaisesti.

– Meidän pitää painostaa Israelin hallitusta ja samalla ylläpitää painetta Hizbollahia, jotta saamme tulitauon hyväksyttyä, Borrell totesi.

