Taistelut laajenevat pohjoisessa, Hizbollahin komentaja kuoli iskussa

Äärijärjestö Hizbollah ilmoitti tiistaina, että Israelin joukot tappoivat yhden Hizbollahin komentajista iskussa Etelä-Libanonissa. Tämä herätti huolta konfliktin kärjistymisestä Israelin toisella rintamalla. Asiasta uutisoi muun muassa The New York Times -lehti.

Komentaja Taleb Abdallah, joka tunnetaan myös nimellä Abu Taleb, oli yksi Hizbollahin korkeimman tason taistelijoista, jonka Israel on tappanut sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamasin 7. lokakuuta tekemä hyökkäys Israeliin aloitti sodan Gazan kaistalla ja lisäsi jännitteitä Israelin pohjoisrajalla.

Israelin armeija ei kommentoinut iskua tuoreeltaan.

Iranin voimakkaasti tukema Hizbollah ja Israel ovat pommittaneet toisiaan rajan yli usein viimeisten kahdeksan kuukauden aikana. Yli 150000 ihmistä molemmin puolin rajaa on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Israel on ottanut tähtäimeensä Hizbollahin komentajia tavoitteenaan työntää ryhmä Libanonin Litani-joen pohjoispuolelle. Israel toivoo näin voivansa estää rajan ylittävät hyökkäykset ja mahdollistaa taistelujen takia pakenemaan joutuneiden israelilaisten siviilien paluu koteihinsa.

Viime viikolla Pohjois-Israelissa vieraillut pääministeri Benjamin Netanjahu uhkasi Hizbollahia ”erittäin intensiivisillä toimilla” turvallisuuden palauttamiseksi pohjoiseen.

Konfliktin kiihtymisen merkkinä Israel iski tällä viikolla syvemmälle Koillis-Libanoniin kuin kertaakaan Gazan sodan alkamisen jälkeen. Tiistaina Israelin armeija ilmoitti, että Hizbollah oli ampunut noin 50 rakettia Israeliin Etelä-Libanonista.

Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallah on sanonut, että äärijärjestön tavoitteena on yrittää saada Israelin joukkoja rajalle ja rajoittaa sen kykyä hyökätä Hamasin kimppuun Gazassa.

Hizbollahin mukaan yli 300 taistelijaa on kuollut viimeisimmässä taistelussa Israelia vastaan. YK:n mukaan noin 80 libanonilaista siviiliä on kuollut. Israelin viranomaisten mukaan 19 maan turvallisuushenkilöä ja ainakin kahdeksan siviiliä on kuollut.