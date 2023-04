Taistelut jatkuvat kiivaina Bahmutissa

ISW-ajatuspajan mukaan venäläisten Wagner-joukot ovat edenneet hitaasti Bahmutin kaupungin luoteis- ja lounaispuolella, kun eteneminen kaupungin keskustassa on ollut hidasta. Keskustassa venäläiset ovat päässeet kaupungin halki pohjois-eteläsuunnassa kulkevan rautatien varteen ylittäen sen rautatieaseman viljavarastojen kohdalla.

Keskusta-alueella venäläiset ovat kuluneen viikon aikana juhlistaneet vallanneensa rautatieaseman viljavarastojen yhteydessä olevan viljanosturin ja Bahmutin maatalouslyseon sekä Avanhard-stadionin, joka sijaitsee rautatien itäpuolella keskustan eteläosassa.

Huhtikuun alkupäivinä Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin väitti, että venäläiset ovat ”teknisesti ottaen” vallanneet jo koko kaupungin. Viime tiistaina 11. huhtikuuta Prigozhin sanoi joukkojensa vallanneen kaupungista 80 prosenttia. ISW taas arvioi pari päivää myöhemmin avoimiin lähteisiin perustuen, että noin 75 prosenttia Bahmutista on venäläisten hallussa.

Taisteluita käydään katu ja kortteli kerrallaan. Vetäytyvien ukraialaisten on väitetty houkutellevan venäläisiä hylättyihin taloihin, jotka sitten räjäytetään, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Venäläisjoukot olivat Bahmutin edustalla jo kesällä 2022. Taistelu kaupungista alkoi elokuussa 2022 ja hyökkääjä on menettänyt kymmeniä tuhansia sotilaitaan sitä vallatessaan.

Venäläiset pyrkivät pitkään saarrostamaan kaupungin ja sen puolustajat, mutta koska tässä ei onnistuttu, ylittivät he maaliskuun lopulla idässä rintamalinjaksi vakiintuneen Bahmutjoen ja päättivät tunkeutua kaupungin keskustaan katutaisteluiden avulla.

#Bakhmut Update:#Russian forces continued to advance in Bakhmut on April 14. Geolocated footage showed that #Wagner Group forces made marginal gains in northwestern Bakhmut and advanced in southwestern Bakhmut.https://t.co/fgj818U037 pic.twitter.com/XX0Vc6qDX4

— ISW (@TheStudyofWar) April 15, 2023