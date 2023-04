Rankka taktiikka videoilla: Venäläisiä houkutellaan rakennuksiin, jotka räjäytetään maan tasalle

Useilla Ukrainan sotaa seuraavilla venäläisillä sosiaalisen median kanavilla on kerrottu viime aikoina rankasta ukrainalaistaktiikasta Bahmutin alueella.

Ukrainan joukkojen kerrotaan virittävän valtavia määriä räjähteitä kaupungin hylättyihin rakennuksiin. Sitten venäläiset houkutellaan rakennuksiin ja ne räjäytetään pahaa aavistamattomien venäläisjoukkojen niskaan.

Verkkouutiset on kertonut väitetystä taktiikasta aiemmin tässä jutussa.

Esimerkiksi suosittu venäläinen sotakirjeenvaihtaja ja propagandisti Aleksander Sladkov kertoi eilen asiasta Telegramissa.

Sladkov sanoi päivityksessään, ettei haluaisi puhua asiasta, ettei tieto leviäisi, mutta jatkoi muiden jo kertovan tapahtuneesta.

– Ukrainalaiset sotilaat tuhoavat linnoittamiaan asuinrakennuksia vetäytyessään ja yrittävät haudata sotilaamme raunioihin, Sladkov summasi.

Hän vertasi tilannetta taisteluihin Groznyistä Tshetsheniassa vuonna 1995. Hänen mukaansa tshetsheenitaistelijat toimivat tuolloin samoin.

Sladkovin mukaan eräs Bahmutissa taisteleva Wagner-komentaja on kertonut ukrainalaisten ”houkuttelevan” venäläisiä iskujoukkoja omiin asemiinsa esittämällä vetäytyvänsä. Sitten asemat räjäytetään.

– Tämä on iljettävä tapa. Wagnerin taistelijoiden ei yhtäältä pitäisi ottaa riskiä ja lähettää paljoa miehiä vapautettuihin rakennuksiin, mutta Ukrainan asevoimat tekee heti vastahyökkäyksen isommalla joukolla, Sladkov tilitti.

– Jos he lähettävät paljon taistelijoita, on vaarana, että heidät menetetään räjähdyksessä. Vihollinen taistelee rohkeasti ja luovasti loistaavilla joukoilla Artemivskissa [Bahmut], ja silti vetäytyy, hän jatkoi.

Bahmutin rintamalta kuvattujen videoiden (alla) perusteella ukrainalaiset vaikuttavat todella väijyttävän venäläisiä tällä tavalla. FPRI-ajatushautomon sotilasasiantuntija ja tunnettu Ukrainan sodan kommentaattori Rob Lee on jakanut videoita Twitterissä. Niistä ensimmäinen on julkaistu Venäjän valtion uutistoimisto RIA Novostin Telegram-kanavalla.

Yöllä kuvatulla videolla näkyy, kuinka valtava räjähdys tuhoaa asuinkerrostalon. Seuraavilla videoilla näkyy Leen mukaan rakennuksiin sijoitettujen räjähteiden ja ukrainalaisten tankkien tulituksen kohteeksi joutuvia Venäjän Wagner-joukkoja.

Video reportedly showing a building in Bakhmut destroyed by Ukrainian soldiers after they retreated. https://t.co/v9uWikdYHz https://t.co/v1L2DrsA9F pic.twitter.com/Rup5c6A57M

Two videos from Ukraine’s 93rd Mechanized Brigade of Wagner fighters in buildings targeted by tanks and planted explosives. https://t.co/BXp1NwZhNC https://t.co/r06t5owkCQ pic.twitter.com/5ZvhxMcO61

Several Russian sources talk about the Ukrainian tactic in Bakhmut where advancing chmobiks and convicts are lured into abandoned buildings which are then blown up. pic.twitter.com/ryOWnuvujr

— Dmitri (@wartranslated) April 13, 2023