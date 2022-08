Tähän Vladimir Putin pyrkii – Tutkijan mukaan kyse ei ole vain Ukrainasta

Venäjän puoli vuotta jatkuneen avoimen hyökkäyssodan saavutukset ovat jääneet ruotsalaistutkija Gudrun Perssonin mielestä varsin vaatimattomiksi. Ukraina on onnistunut palauttamaan miehitettyjä alueita takaisin hallintaansa, ja idässä rintamalinja on suurelta osin vakiintunut. Eräänlaisesta pattitilanteesta huolimatta presidentti Vladimir Putinin tavoitteet ovat säilyneet hänen mukaansa muuttumattomina.

– Nyt käydään kulutussotaa kentällä, mutta poliittiset ja strategiset tavoitteet ovat ennallaan. Venäjä sanoo, että sillä on oltava oikeus etupiireihin, että sillä pitäisi olla oikeus hallita haluamiaan maita omilla lähialueillaan ja että Natoa on työnnettävä kauemmas. Nämä tavoitteet ovat edelleen voimassa, Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksella (FOI) työskentelevä Persson sanoo Dagens Nyheter -lehdelle.

Kreml pyrkii hänen mukaansa kylvämään eripuraa lännessä – niin EU:n sisällä kuin suhteessa Yhdysvaltoihin. Hän ei usko, että Venäjälle asetetut pakotteet tai muut maan talouteen kohdistuvat ulkoiset paineet voisivat ratkaista sitä, jatkaako Putin sotaa vai ei.

– Putinilla on tapana sanoa, että aika on Venäjän puolella ja että Venäjä on historian oikealla puolella. Lännen odotetaan murtuvan ja asetoimitusten Ukrainaan päättyvän. Kyse on kivikovasta turvallisuuspolitiikasta, hän toteaa.

”Tästä sodassa on kyse”

Sotaa ei Gudrun Perssonin mukaan käydä yksinomaan Ukrainan maaperällä, vaan sen rinnalla on nähtävissä Venäjän konflikti länttä vastaan.

– Millaista maailmanjärjestystä me haluamme? Venäjä ja Putin sanovat, että meillä pitäisi olla maailmanjärjestys, jossa vallitsee vahvemman oikeus. Lännen mielestä meillä pitäisi olla se maailmanjärjestys, josta olemme sopineet ja johon myös Venäjä on sitoutunut. Siinä korostetaan rajojen loukkaamattomuutta ja jokaisen valtion itsemääräämisoikeutta, ihmisoikeuksia, sananvapautta, mielenosoitusvapautta ja mielipiteenvapautta, Persson sanoo.

Edessä on hänen mukaansa todennäköisesti pitkä sota, jonka ratkaisua ei ole näköpiirissä. Lännessä haluttaisiin löytää nopeita ratkaisuja, kun taas Putin haluaa Venäjän karaistuvan entisestään saavuttaakseen lopullisen voiton.

– Nähtäväksi jää, miten käy, kun tulee kylmä. Onnistuuko länsi säilyttämään yhtenäisyytensä? Venäjällähän on energia-aseensa. Ukraina tarvitsee aseita puolustautuakseen ja humanitaarista apua myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei näytä siltä, että länsi olisi unohtamassa Ukrainaa, mutta miltä tilanne näyttää puolen vuoden tai vuoden kuluttua, Persson kysyy.

– Ja missä kulkevat uuden kylmän sodan linjat? Venäläisen turvallisuuskäsityksen mukaan Venäjä päättää, mitkä maat se alistaa hallintaansa. Ukrainan kaatuminen olisi Venäjälle todiste siitä, että se oli oikeassa ja että se voi jatkaa eteenpäin. Tästä sodassa on kyse.