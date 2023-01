Tähän Kreml nyt pyrkii – USA:n ex-ministereiltä kova vetoomus

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan suhteen on tällä hetkellä varmaa ainoastaan se, että taistelut ja tuhoaminen jatkuvat, sanovat Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Condoleezza Rice ja entinen puolustusministeri Robert Gates.

Vladimir Putin pyrkii heidän mukaansa yhä kaikin voimin joko alistamaan koko Ukrainan takaisin Venäjän hallintaan tai pommittamaan maan elinkelvottomaksi. Putin uskoo, että Venäjän imperiumin palauttaminen on hänen messiaaninen tehtävänsä, Rice ja Gates toteavat The Washington Postissa.

– Olemme molemmat olleet Putinin kanssa tekemisissä useaan otteeseen ja olemme vakuuttuneita siitä, että hän uskoo ajan olevan hänen puolellaan – että hän voi uuvuttaa ukrainalaiset ja että Yhdysvaltojen ja Euroopan yhtenäisyys ja niiden Ukrainalle antama tuki lopulta murenee ja murtuu, he varoittavat.

– Putinille tappio ei ole vaihtoehto. Hän ei voi luovuttaa Ukrainalle neljää itäistä maakuntaa, jotka hän on julistanut osaksi Venäjää.

Condoleezza Rice toimi Yhdysvaltain ulkoministerinä 2005–2009, Robert Gates puolustusministerinä 2006–2011.

”Tätä ei pidä hyväksyä”

Vaikka Ukraina on puolustautunut sankarillisesti, maan talous on raunioina, miljoonat ihmiset ovat paenneet maasta, sen infrastruktuuri on tuhoutumassa ja suuri osa mineraalivaroista, teollisuuskapasiteetista ja huomattavasta maatalousmaasta on Venäjän hallinnassa, Rice ja Gates muistuttavat.

Ellei Ukraina tee merkittävää uutta sotilaallista läpimurtoa, on heidän mukaansa pelättävissä, että paineet tulitaukoneuvottelujen aloittamiseksi kasvavat tulevien kuukausien aikana.

– Neuvoteltu tulitauko jättäisi nykytilanteessa Venäjän joukot vahvoihin asemiin, joista ne voisivat jatkaa hyökkäystään, kun ne ovat siihen valmiita. Tätä ei pidä hyväksyä, he sanovat.

Ainoa tapa välttää tällainen skenaario on heidän mukaansa se, että Yhdysvallat ja muut liittolaiset toimittavat Ukrainalle mahdollisimman pian dramaattisesti aiempaa enemmän aseapua. Avun olisi oltava riittävä, jotta Ukraina kykenee torjumaan Venäjän uuden hyökkäyksen ja työntämään venäläisjoukot takaisin sekä idässä että etelässä.

– Koska raskaiden amerikkalaisten Abrams-panssarivaunujen lähettämiseen liittyy vakavia logistisia haasteita, Saksan ja muiden liittolaisten olisi paikattava tämä tarve. Naton jäsenten olisi myös annettava ukrainalaisille pidemmän kantaman ohjuksia, kehittyneitä lennokkeja, merkittävä määrä ampumatarvikkeita – myös tykistökranaatteja – sekä lisää tiedustelu- ja valvontakykyä. Niitä tarvitaan viikkojen, ei kuukausien kuluessa, he painottavat.