Yllätysisku sumussa – Leopardit lähetettiin taisteluun

Pokrovskin luoteispuolella Itä-Ukrainassa käydään kovia taisteluita.
Ukrainan asevoimien Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunu harjoituksessa. AFP / LEHTIKUVA / GENYA SAVILOV
  | Julkaistu 2.4.2026
  • 14:53
  | Päivitetty 2.4.2026
  • 16:03

Ukrainan joukot tekivät yllätysiskun panssaroiduilla ajoneuvoilla Itä-Ukrainan Hryshynessä, joka sijaitsee Pokrovskin luoteispuolella.

– Taistelut alkoivat tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sumun ja heikentyneen näkyvyyden turvin, kertoo Yhdysvaltain laivaston Navy Seal -erikoisjoukkojen upseeri evp. ja Kyiv Postin kirjeenvaihtaja Chuck Pfarrer X-palvelussa.

Hänen mukaansa ukrainalaisten mekanisoituun ryhmään kuuluu ainakin yksi Leopard 2 -taistelupanssarivaunu.

– Taistelut jatkuvat Hryshynen kaupungissa ja sen lähialueilla.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan keskiviiko- ja torstaiaamun välisenä aikana Ukrainan pitkällä rintamalinjalla kirjattiin 146 yhteenottoa puolustajan ja hyökkääjän välillä.

”Hyvä hetki Ukrainalle” – upseeri kiinnittää huomiota myönteiseen muutokseen rintamalla
Sota-asiantuntija uskoo Ukrainan jatkavan drooni-iskujaan Suomen lähialueella.
Ukraina iski öljynjalostamoon Kstovossa
Liittolaiset ovat pyytäneet Ukrainaa pidättäytymään iskuista venäläisiin öljynjalostamoihin.
Venäjä täydentää armeijansa rivejä humalaisilla
Sotilasviranomaiset ratsaavat kylien alkoholisteja täyttääkseen värväyskiintiönsä.
