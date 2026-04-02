Yllätysisku sumussa – Leopardit lähetettiin taisteluun

Ukrainan joukot tekivät yllätysiskun panssaroiduilla ajoneuvoilla Itä-Ukrainan Hryshynessä, joka sijaitsee Pokrovskin luoteispuolella.

– Taistelut alkoivat tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sumun ja heikentyneen näkyvyyden turvin, kertoo Yhdysvaltain laivaston Navy Seal -erikoisjoukkojen upseeri evp. ja Kyiv Postin kirjeenvaihtaja Chuck Pfarrer X-palvelussa.

Hänen mukaansa ukrainalaisten mekanisoituun ryhmään kuuluu ainakin yksi Leopard 2 -taistelupanssarivaunu.

– Taistelut jatkuvat Hryshynen kaupungissa ja sen lähialueilla.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan keskiviiko- ja torstaiaamun välisenä aikana Ukrainan pitkällä rintamalinjalla kirjattiin 146 yhteenottoa puolustajan ja hyökkääjän välillä.