Tähän Venäjä pyrkii rajuilla ohjusiskuillaan

Venäjän rajut ja laajat ohjusiskut Ukrainaan viime päivien aikana ovat ”järkyttäviä” ja ”barbaarisia”, luonnehtii modernin sodankäynnin asiantuntija, Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan. Ukrainan tapahtumia ahkerasti analysoiva Ryan vaikuttaa nykyisin turvallisuuspoliittisissa ajatushautomoissa niin kotimaassaan kuin Yhdysvalloissa.

Venäjä teki perjantaina sodan toistaiseksi suurimman ilmahyökkäyksen Ukrainaan, laukaissen yhteensä yli 120 ohjusta. Ryanin mukaan iskuissa noudatetaan Venäjän vanhaa kaavaa, jossa kohteina ovat siviili-infrastruktuuri ja tarkoituksena siviiliväestön sietokyvyn nakertaminen. Iskuilla on kuitenkin myös muita tavoitteita, Ryan arvioi viestipalvelu X:ssä.

– Niiden tarkoituksena on myös vastata Ukrainan viimeviikkoisiin onnistumisiin. Ukrainan asevoimat on viime aikoina tuhonnut venäläisiä hävittäjiä ja aluksia. (Valeri) Gerasimov tietää tämän heikentävän venäläisten arvovaltaa, australialainen kirjoittaa.

Kenraali Valeri Gerasimov on Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö.

– Iskuilla kokeiltiin myös Ukrainan viimeisen noin puolentoista vuoden aikana kehittämän ilmatorjuntajärjestelmän rajoja. Se on paljon tehokkaampi kuin viime talven aikana, ja venäläiset halusivat tietää jos sen pystyy musertamaan ylivoimalla. Sopeutumistaistelu jatkuu, Ryan toteaa.

Ennen kaikkea Venäjä haluaa Ryanin mukaan jäädyttää konfliktin, ainakin toistaiseksi. Vladimir Putinin tavoitteena on kenraalin arvion mukaan koko Ukrainan alistaminen, ja onnistuakseen Venäjän on vahvistettava maavoimiaan kohta kaksi vuotta kestäneen sodan jäljiltä. Putin hakee taisteluihin hetkellistä taukoa, ja pommittamalla rajusti Ukrainaa hän yrittää pakottaa Ukrainan ja lännen neuvottelupöytään.

Ohjusiskuilla yritetään nyt luoda kuvaa ylivoimaisesta ja voitokkaasta Venäjästä, Ryan kuvailee. Ukraina ja sen liittolaiset eivät kuitenkaan vielä ole taipumassa, hän vakuuttaa.

– Emme vielä ole siinä tilanteessa. Ukrainan kansan kestokyky ja sen asevoimien (lännen tuella) rakentama maailmanluokan ilmatorjuntaverkosto, antavat poliittista ja sotilaallista kapasiteettia vastustaa Venäjän pakottamiseen pyrkivää strategiaa ja terrorismia.

Ryan huomauttaa, että esimerkiksi Kiinaa saattaa huomata ohjusylivoiman hyödyn kiristyskeinona kiistoissa naapurivaltioiden kanssa.

– Eli, Venäjän laajat eiliset hyökkäykset eivät ole pelkästään Ukrainan kestokyvyn tai Venäjän barbarismin osoitus. Se on jälleen kerran opetus lännelle siitä, miten puolustusjärjestelmät epäävät autoritaarisilta toimijoilta mahdollisuuden käyttää ilmahyökkäyksiä kiristyskeinona.

