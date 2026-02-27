Taantuma on ekonomistin mukaan päättymässä

Tilastokeskus on julkaissut ensimmäisen virallisen arvion viime vuoden lopun talouskasvusta sekä tuoreen tiedon alkuvuoden kokonaistuotannosta tammikuulta. Kasvuluvut sulivat ripauksen ennakkotiedoista, mutta edelleen ollaan vahvasti plussan puolella.

Suomen bruttokansantuote nousi neljännesvuositasolla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia.



– Kuluttajaluottamus on kehnoa, mutta tilastot kertovat eri tarinaa. Taantuma on lopulta päättymässä, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Ennakkotietoihin verrattuna Tilastokeskus kertoi tarkkoja tietoja kasvun rakenteesta bruttokansantuotteen alaerien osalta. Kaikki yksityiset kulutuserät olivat nousussa. Laskua oli ainoastaan julkisessa kulutuksessa.



– Kotimaisen kysynnän piristymiseen on ladattu paljon odotuksia suhdanne-ennusteissa. Nousu ei ole vielä huikeaa, mutta suunta on vihdoinkin myönteinen, sanoo Appelqvist.

Tilastokeskus julkaisi myös alkuvuotta kuvaavan tammikuun kokonaistuotantoa kuvaavan tuotannon suhdannekuvaajaan. Tammikuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi reippaasti eli 1,1 prosenttia edelliskuukaudesta. Joulukuun 2025 lukemia korjattiin samalla ylös: työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan vuositasolla 1,5 prosenttia, vaikka alkuperäinen luku oli negatiivisen puolella.



– Liian vahvoja johtopäätöksiä ei saa vetää, mutta näyttää siltä, että vuoden startti on hyvä, sanoo Appelqvist.