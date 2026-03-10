Täällä vuokra-asuntojen kysyntä romahti

Vuokra-asuntojen kysyntä romahti Vantaalla. Asia selviää asuntojen hakupalvelun Vuokraovi.comin kokoamasta aineistosta.

Palvelu selvitti pääkaupunkiseudun vuokra-asuntojen kysyntätilannetta alkuvuonna. Selvityksessä mitattiin sekä vuokra-asuntojen hakumäärää että niiden keskimääräistä markkinointiaikaa. Selvitys keskittyi Helsinkiin, Espooseen ja Vantaasen aikavälillä 1. tammikuuta – 28. helmikuuta 2026.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Aineistosta ilmenee, että vuokra-asuntojen kysyntä kehittyi alkuvuonna pääkaupunkiseudulla eri suuntiin. Selvityksen mukaan Espoossa ja Helsingissä vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi tammi–helmikuussa, kun taas Vantaalla hakujen määrä laski selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Alueelliset erot näkyvät myös siinä, kuinka nopeasti asunnot löytävät vuokralaisen.

Vantaan tilanne heijastuu etenkin kaksioiden keskimääräiseen markkinointiaikaan. Markkinointiaika kertoo, kuinka kauan vuokrailmoitus oli esillä ennen poistumistaan Vuokraovi.comista. Vantaan kaksioiden keskimääräinen markkinointiaika on ollut alkuvuodesta 36 päivää, kun se oli Helsingissä melkein kaksi viikkoa lyhempi eli 23 päivää ja Espoossa 28 päivää.

Yksiöiden markkinointiajat ovat keskimäärin lyhemmät kuin kaksioiden tai kolmioiden. Helsingissä yksiöiden markkinointi kesti keskimäärin 18 päivää, Vantaalla 21 päivää ja Espoossa 24 päivää.

– Vuokramarkkinassa näkyy vahva alueellinen eriytyminen ja tätä voi tapahtua myös kaupunkien sisällä. Pääkaupunkiseudulla Helsinki ja Espoo vetävät edelleen hyvin, mutta Vantaalla tilanne on haastavampi markkinointiaikoja tarkasteltaessa. Markkinointiaikaa analysoidessa on hyvä huomioida, että se kertoo kysynnän ja tarjonnan tasapainosta eikä välttämättä siitä, minkä kokoiset asunnot ovat alueella absoluuttisesti suosituimpia, sanoo Vuokraovi.comin johtaja Henrik Laakkonen tiedotteessa.

Suosikeissa korostuvat tutut alueet

Vuokraovi.comin hakudata paljastaa myös, miltä alueilta vuokra-asuntoja etsitään eniten. Kärjessä oleva parivaljakko Lauttasaari ja Töölö ovat myös omistusasuntojen hakupalvelun Etuovi.comin hakudatassa myytävien asuntojen kaksi haetuinta kaupunginosaa, mutta vuokra-asuntojen suhteen Kalasatama nousee yllättävän korkealle sijalle. Kalasataman korkea sijoitus kertoo erityisesti uusien, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien alueiden vetovoimasta.

Poimintoja videosisällöistämme

Espoossa vuokra-asuntoja haetaan eniten Tapiolasta, Matinkylästä ja Leppävaarasta. Yhteistä alueille ovat toimivat joukkoliikenneyhteydet ja palveluiden läheisyys. Myös Finnoo ja Saunalahti nousevat esiin hakutilastoissa, mikä viittaa uusien ja kehittyvien alueiden kiinnostavuuteen.

Vantaalta vuokra-asuntoja etsitään eniten Tikkurilasta, Kivistöstä ja Myyrmäestä.

Vuokratasoissa kaupunkien väliset erot säilyvät selvinä. Alkuvuonna yksiön keskimääräinen kuukausivuokra oli Helsingissä 770 euroa, Espoossa 715 euroa ja Vantaalla 689 euroa. Vastaavasti kaksioissa vuokran mediaani oli Helsingissä 950 euroa, Espoossa 890 euroa ja Vantaalla 840 euroa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuokra-asuntojen tarjonta pysyi alkuvuonna pääkaupunkiseudulla kokonaisuutena lähellä edellisvuoden tasoa, mutta kysynnän alueellinen jakautuminen vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti asunnot vuokrataan.

– Alkuvuoden osalta voidaan päätellä, että tarjonta jatkaa korkealla tasolla ja vuokralaisilla on varaa valita. Pääkaupunkiseudun sisällä erot näyttävät myös kasvavan. Valinnanvaraa riittää, mikä voi myös hidastaa vuokralaisen päätöksentekoa. Tällaisessa markkinatilanteessa on entistä tärkeämpää hinnoitella asunto paikallisen markkinatilanteen mukaisesti, toteaa Laakkonen.

Markkinointiaika- ja vuokratilastot perustuvat vapaarahoitteisten ja kalustamattomien vuokra-asuntojen ilmoituksiin Vuokraovi.comissa tammi-helmikuussa 2026. Mukana on kerrostaloasuntojen lisäksi myös rivi-, pari- ja luhtitaloasunnot sekä puutalo-osakkeet.