Täällä mökkikauppa käy vilkkaimpana

Kesäkuussa loma-asuntojen kauppa kävi KVKL Hintaseurantapalveluun tallennetun datan perusteella jonkin verran hiljaisemmin kuin edellisinä lähivuosien 2019–2022 kesäkuussa. Loma-asuntojen keskihinta on säilynyt varsin hyvällä tasolla koko kuluneen vuoden.

– Loma-asuntokaupassa on palattu koronaa edeltävään normaalin mökkikaupan maailmaan. Mökkeily kiinnostaa suomalaisia ja loma-asunnoille löytyy aina kysyntää. Kesällä on tähän mennessä ollut hieman vähemmän hellepäiviä, mikä on saattanut viilentää mökkikuumetta, mutta erityisesti hyvin varustelluille, hyvän sijainnin rantamökeille on aina kysyntää. Etelä-Savo nousee esille tänäkin vuonna, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Toukokuun kauppamäärä 292 nousi kesäkuussa 474 myytyyn loma-asuntoon. Lähimpänä näistä oltiin vuoden 2019 tasoa, viime vuoden kesäkuusta jäätiin -23,2 prosenttia.

Maakunnista eniten mökkikauppoja solmittiin kesäkuussa Etelä-Savossa (60 kappaletta), Varsinais-Suomessa (59) ja Uudellamaalla (54). Hiljaisinta oli Keski-Pohjanmaalla (2), Kainuussa (5) ja Etelä-Pohjanmaalla (6).

Tammi–kesäkuussa 2023 on myyty yhteensä 1 220 loma-asuntoja, joista käytettyjä oli 1 201 ja uusia 19. Etelä-Savo, Varsinais-Suomi ja Uusimaa ovat myös puolen vuoden vertailussa vilkkaimmat alueet mökkikaupassa.

Loma-asuntojen keskihinta on säilynyt hyvällä, varsin vakaalla tasolla ollen tammi–kesäkuussa 122 000 euroa. Mökkikaupan kuumimpana vuotena 2021 keskihinta kipusi 129 000 euroon.

Kokonaisarvoltaan kalleimmat loma-asuntokaupat tehtiin tammi–kesäkuussa Varsinais-Suomessa (20,66 miljoonaa euroa) ja Uudellamaalla (20,43 miljoonaa euroa), kun taas Etelä-Savossa kauppasummien kokonaisarvo (14,16 miljoonaa euroa) on niitä selvästi alempi. Lapissa kokonaisarvo oli 14,46 miljoonaa euroa.

