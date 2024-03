Täällä mitattiin kevään lämpöennätys

Kevään lämpöennätys meni tänään torstaina rikki Rauman Pyynpään havaintoasemalla, sääpalvelu Foreca kertoo. Havaintoasemalla mitattiin ennen puolta päivää 11,3 celsiusastetta lämpöä.

Forecan mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lämpötila ylitti kymmenen asteen rajan tänä vuonna. Viimeksi Suomessa oli kymmenen astetta marraskuun alussa, yli neljä ja puoli kuukautta sitten.

Lämpimän sään takana on Euroopan suursäätilanne. Länsi-Euroopassa on laaja matalapaineen alue, jonka vaikutus yltää Suomeen asti. Tämän matalapaineen itäreunalla lämmintä ilmamassaa on työntynyt kohti pohjoista.