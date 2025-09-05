Täällä kuunpimennys näkyy parhaiten

Ilmatieteen laitoksen mukaan tulevaa kuunpimennystä on todennäköisesti paras seurata maan itäosassa sunnuntai-iltana.

Ennusteen mukaan muualla Suomessa pilvisyys voi peittää näkyvyyttä.

Ilmatieteen laitos on julkaissut parviennusteen, jossa harmaa väri kuvaa runsasta pilvisyyttä. Pilviä on eniten maan länsi- ja pohjoisosissa.

Koko maassa tapahtuu täydellinen kuunpimennys illalla 7. syyskuuta. Se alkaa, kun Kuu alkaa lipua avaruudessa Maan heittämään puolivarjoon. Tällöin Auringon kiekosta osa valaisee yhä Kuuta kirkkaasti ja pimennystä on vielä hyvin vaikeaa huomata.

Ursan mukaan osittaisen pimennyksen alkaessa Kuu alkaa siirtyä puolivarjosta Maan täysvarjon alueelle ja sen edellä kulkeva reuna alkaa tummua selkeästi. Kuu nousee Helsingissä klo 20.02, Oulussa klo 20.13 Utsjoella klo 20.20 ja Karesuvannolla klo 20.32.

Täydellinen pimennys alkaa klo 20.31 Kuun kuljettua kokonaan Maan täysvarjoon. Täydellisen pimennyksen syvin hetki koetaan klo 21.12.

Edellisen kerran täydellinen kuunpimennys nähtiin Suomessa tammikuussa 2019. Erilaisia kuunpimennyksiä tapahtuu koko maapallolla vuoden aikana 2–5 kappaletta.