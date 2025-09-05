Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Osittainen kuunpimennys Janakkalasta kuvattuna heinäkuussa 2019. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Täällä kuunpimennys näkyy parhaiten

  • Julkaistu 05.09.2025 | 17:44
  • Päivitetty 05.09.2025 | 17:44
  • Sää
Edellisen kerran ilmiö nähtiin Suomessa tammikuussa 2019.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ilmatieteen laitoksen mukaan tulevaa kuunpimennystä on todennäköisesti paras seurata maan itäosassa sunnuntai-iltana.

Ennusteen mukaan muualla Suomessa pilvisyys voi peittää näkyvyyttä.

Ilmatieteen laitos on julkaissut parviennusteen, jossa harmaa väri kuvaa runsasta pilvisyyttä. Pilviä on eniten maan länsi- ja pohjoisosissa.

Koko maassa tapahtuu täydellinen kuunpimennys illalla 7. syyskuuta. Se alkaa, kun Kuu alkaa lipua avaruudessa Maan heittämään puolivarjoon. Tällöin Auringon kiekosta osa valaisee yhä Kuuta kirkkaasti ja pimennystä on vielä hyvin vaikeaa huomata.

Ursan mukaan osittaisen pimennyksen alkaessa Kuu alkaa siirtyä puolivarjosta Maan täysvarjon alueelle ja sen edellä kulkeva reuna alkaa tummua selkeästi. Kuu nousee Helsingissä klo 20.02, Oulussa klo 20.13 Utsjoella klo 20.20 ja Karesuvannolla klo 20.32.

Täydellinen pimennys alkaa klo 20.31 Kuun kuljettua kokonaan Maan täysvarjoon. Täydellisen pimennyksen syvin hetki koetaan klo 21.12.

Edellisen kerran täydellinen kuunpimennys nähtiin Suomessa tammikuussa 2019. Erilaisia kuunpimennyksiä tapahtuu koko maapallolla vuoden aikana 2–5 kappaletta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)