Täällä asuntojen vuokrat nousivat eniten

Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2022 kolmannelta neljännekseltä heinä-syyskuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat heinä-syyskuussa vuodentakaisesta koko maassa 0,9 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista tilastoista.

Vuokrien vuosikasvu oli pääkaupunkiseudulla (+0,3 %) selvästi muuta Suomea (+1,2 %) hitaampaa. Kiinnostus suurempia vuokra-asuntoja kohtaan on säilynyt pandemiankin jälkeen.

Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat Vantaalla (+0,6 %) ja Espoossa (+0,5 %) nopeammin kuin Helsingissä (+0,2 %). Helsingin kantakaupungin alueella vuokrat laskivat 0,2 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuusta.

– Heinä-syyskuu on vuokra-asuntomarkkinoiden vilkkain sesonki, kun opiskelijat saapuvat markkinoille etsimään asuntoa tulevaksi lukukaudeksi. Koko maan tasolla vuokralainen löytyi heinä-syyskuussa keskimäärin jopa nopeammin kuin ennen pandemiaa. Vuokraovi.com-sivuston tilastojen perusteella vuokra-asuntojen kysyntä on myös pääkaupunkiseudulla vahvistunut koronavuosista, mutta edelleen runsaan tarjonnan seurauksena vuokralaisen löytäminen on edelleen haastavampaa kuin ennen pandemiaa. Tarjontatilanne selittääkin pääkaupunkiseudun vuokrien muuta maata hitaampaa nousua, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen tiedotteessa.

Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä (+2,5 %), Oulussa (+2.0 %), Turussa (+1,8 %) sekä Tampereella (+1,6 %). Missään kaupungissa vuokrataso ei laskenut koko kaupungin tasolla, mutta vuokrataso pysyi lähes muuttumattomana viime vuoteen verrattuna Mikkelissä (+0,1 %), Porissa (+0,2 %) ja Helsingissä.

Vaikka pandemia on väistynyt, kiinnostunut suurempia vuokra-asuntoja kohtaan on säilynyt. Eniten vapaarahoitteiset vuokrat nousivat koko maan tasolla nimenomaan suuremmissa vuokra-asunnoissa, sillä kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat nousivat 1,1 prosenttia. Yksiöissä vuokrien vuosimuutos oli 0,7 prosenttia ja kaksioissa 0,8 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat nousivat 0,8 prosenttia, kun taas yksiöiden ja kaksioiden vuokrat pysyivät käytännössä ennallaan (+0,1 %) vuodentakaiseen verrattuna.

– Erityisesti nopea korkojen nousu ja yleisen epävarmuuden kasvu ovat hidastaneet asuntokauppaa monessa kaupungissa. Epävarmassa tilanteessa moni kotitalous voi pitää vuokralla asumista ennakoitavampana ja joustavampana ratkaisuna, mikä lisännee vuokra-asuntojen kysyntää. Erityisesti pääkaupunkiseudulla vuokralla asuvat kotitaloudet ovat hyötyneet vuokra-asuntotarjonnan viime vuosien kasvusta. Kiristynyt kilpailu vuokralaisista on pitänyt vuokrakehityksen hyvin maltillisena, Rokkanen toteaa.