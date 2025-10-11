Syysmyräkkä riepottelee viikonloppuna

Syysmyräkkä riepottelee maan etelä- ja keskiosaa, kertoo Foreca viestipalvelu X:ssä. Foreca jakoi kuvan lauantaina puoleen päivään mennessä syntyneistä voimakkaimmista tuulenpuuskista, jotka olivat paikoin 27 metriä sekunnissa.

– Voimakas tuuli jatkuu vielä iltapäivän aikana, mutta heikkenee iltaa ja yötä kohti. Huomenna tuuli voimistuu uudelleen koko maassa.

Forecan eilisessä uutisessa kerrottiin, että lauantaina sää selkenee etelässä jo aamulla, mutta maan keskiosassa pilvisyys ja sateet väistyvät hitaammin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä.

Tuuli voimistuu päivän aikana etenkin etelä- ja länsiosassa sekä paikoin keskiosassa. Puuskissa voi esiintyä 15–20 metriä sekunnissa yltäviä tuulia, jotka lisäävät vahinkojen riskiä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 8–12 astetta, idässä 5–11 astetta ja pohjoisessa 3–8 astetta.

Sunnuntain sää jatkuu tuulisena koko maassa. Yön aikana etelässä on laajalti selkeää, mutta maan keskiosassa esiintyy sadekuuroja.

Päivällä luoteistuuli voimistuu koko maassa niin, että puuskissa mitataan 15–20 metriä sekunnissa. Perämerellä voi esiintyä jopa myrskypuuskia, mutta maa-alueilla tuuli alkaa iltaa kohti vähitellen heiketä.

Päivälämpötila sunnuntaina on etelässä ja lännessä 7–11 astetta, idässä 5–9 astetta ja pohjoisessa 3–7 astetta.