Syyskuussa Venäjä ampui Ukrainaan ennätysmäärän lennokkeja

Tämä on suurin määrä lennokkeja sitten sodan alkamisen jälkeen, kertoo Britannian puolustusministeriö. Koko kuluvana vuonna lennokkeja on satanut Ukrainaan noin 6 100 kappaletta.

Nykytahdin perusteella on lähes varmaa, että Venäjä ylittää 1 300 lennokin määrän lokakuussa.

– On epäselvää, pystyykö Venäjä ylläpitämään tätä vauhtia loppuvuoden 2024 ajan. Venäjä on kuitenkin lähes varmasti laajentamassa kykyään suorittaa suuria hyökkäyksiä, brittitiedustelu arvioi.

Venäjä täydentää Iranin tarjontaa kasvavalla kotimaisella tuotannolla. Vihollinen kohdistaa lennokki-iskunsa erityisesti energiainfrastruktuuriin, koska ne pystyvät iskemään syvälle Ukrainan alueelle ja ylläpitämään painetta Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmälle.

