Syyrian turvallisuustilanteen merkittävien muutosten seurauksena turvapaikkahakemusten päätöksenteko syyrialaisille keskeytettiin joulukuussa 2024. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Syyrialaisten turvapaikan hakemusten päätöksenteko jatkuu

Maahanmuuttovirasto käsittelee kaikki hakemukset yksilöllisesti.
Syyrian turvallisuustilanteen merkittävien muutosten seurauksena turvapaikkahakemusten päätöksenteko syyrialaisille keskeytettiin joulukuussa 2024. Nyt virasto jatkaa turvapaikkahakemusten päätöksentekoa.

Maahanmuuttovirasto kertoo seuraavansa jatkuvasti eri maiden turvallisuustilanteita, sillä ajantasaista maatietoa tarvitaan turvapaikkahakemusten käsittelyssä suojelun tarpeen arviointiin.

Maahanmuuttovirasto käsittelee kaikki turvapaikkahakemukset yksilöllisesti. Käsittelyssä huomioidaan aina ajantasainen maatieto. Syyrialaisten turvapaikkahakemusten päätöksentekoa on hiljattain jatkettu myös joissakin muissa Euroopan unionin maissa.

– Osana päätöksentekoa olemme seuranneet Syyrian turvallisuustilanteen kehitystä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Maatiedon perusteella turvallisuustilanne on vakiintunut tasolle, joka antaa mahdollisuuden jatkaa päätöksentekoa, joka jouduttiin keskeyttämään maatiedon muutosten seurauksena, kansainvälisen suojelun osaston johtaja Antti Lehtinen kertoo tiedotteessa.

Maahanmuuttovirastolla on tällä hetkellä käsittelyssä 320 syyrialaisen turvapaikkahakemusta. Yksilöllisessä kansainvälisen suojelun tarpeen arvioinnissa huomioidaan aina sekä kansainvälisesti että kansallisesti kerätty maatieto.

