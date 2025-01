Syyria vaatii Venäjältä korvauksia

Venäjän valtion suhteet Syyrian uuteen hallintoon ottavat ensimmäisiä askeliaan, mutta helppoa valtioiden välien korjaamisesta ei tule. Venäjän valtuuskunta saapui Syyriaan tiistaina. Delegaatiossa matkustavat ainakin Venäjän varaulkoministeri Mihail Bogdanov ja Venäjän presidentinhallinnon Syyrian-erityisedustaja Alexander Lavrentjev. Mediatietojen mukaan delegaatio tapaa ainakin Syyrian uuden johtajan Ahmad al-Sharaan ja Syyrian uuden ulkoministerin.

Venäjän uutistoimisto Tassin mukaan Bogdanov kuvaili keskiviikkona Syyriassa käytyjä keskusteluja rakentaviksi. Syyrian valtionjohto kertoo kanavallaan viestipalvelu Telegramissa, että keskustelussa keskityttiin Syyrian valtion suvereniteettia ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamista käsitteleviin kysymyksiin.

– Vuoropuhelussa korostettiin Venäjän roolia luottamuksen rakentamisessa uudelleen Syyrian kansan kanssa konkreettisten toimenpiteiden, kuten korvausten, jälleenrakennuksen ja elpymisen avulla, Syyrian johdon viestissä kerrotaan.

– Osapuolet keskustelivat siirtymäkauden oikeusmekanismeista, joiden tarkoituksena on varmistaa vastuuvelvollisuus ja oikeudenmukaisuus Assadin hallinnon käymän julman sodan uhreille.

Syyrian uusi hallinto kertoo lisäksi korostaneensa, että suhteiden palauttamisessa on puututtava menneisyyden virheisiin ja kunnioitettava Syyrian kansan tahtoa.

Taustalla siis kummittelee vallasta joulukuussa syrjäytetty diktaattori Bašar al-Assad. Kun uusi hallinto otti vallan, al-Assad pakeni Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Venäjä on myös aseellisesti tukenut al-Assadin hallintoa vallankumouksellisia vastaan vuodesta 2015 siihen saakka, kunnes al-Assad syrjäytettiin.

Al-Assadin hallinto ei suostunut luopumaan vallasta, kun arabikevääksi kutsutun tapahtumasarjan mainingeissa myös Syyriassa heräsi vallankumousliikehdintää vuonna 2011. Seurasi verinen ja tuhoisa sisällissota, jossa al-Assadin hallinnon ja sen asevoimien arvioidaan surmanneen satoja tuhansia ihmisiä. Hallinto myös käytti toistuvasti kemiallisia aseita syyrialaisia siviileihin, myös lapsiin.

Venäjä on osallistunut sotaan aluksi ilmaiskuin, ja myöhemmin lähettämällä sinne yksityisarmeija Wagnerin. Lisäksi Venäjä toimitti al-Assadin joukoille aseita ja hankki itselleen Syyrian Tartusista sotilastukikohdan. Vuonna 2019 solmittu vuokrasopimus oli 49-vuotinen, mutta syyrialainen Al Watan -sanomalehti kertoi aiemmin tammikuussa, että uusi hallinto olisi purkanut Venäjän vuokrasopimuksen. Maanantaina Radio Libertyn toimittaja Mark Krutov kertoi havainneensa satelliittikuvista, että Tartusin tukikohdasta on lähtenyt pois huomattava määrä Venäjän sotilaskalustoa samalla, kun venäläinen rahtialus Sparta II poistui sieltä.

A large amount of Russian military equipment vanished from the Syrian port of Tartus with Sparta II’s departure, while Sparta vessel remains in port. The nearest loading area to the vessel has become densely packed with containers, as a @planet satellite image from Jan. 27 shows. pic.twitter.com/RHACg4ac3C

— Mark Krutov (@kromark) January 27, 2025