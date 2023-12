”Syvenevä ahdinko” – Venäjä käyttää asemenoihin lähes 40 prosenttia julkisista menoista

Pian kaksi vuotta kestäneen, jatkuvien takaiskujen sävyttämän hyökkäyssodan olisi Britannian asevoimien komentajan, amiraali Tony Radakinin mielestä pitänyt riittää opettamaan Vladimir Putinille, että Ukrainan kansa ei tule milloinkaan alistumaan maansa ajautumiseen takaisi Venäjän vaikutuspiiriin.

– Jatkuvista kansainväliselle vakaudelle, Ukrainalle ja omalle kansalleen aiheutuvista menetyksistä piittaamatta presidentti Putin jatkaa edelleen, amiraali Radakin toteaa aiemmin Royal United Services -instituutissa (RUSI) esittämässään vuosikatsauksessa.

Hän myöntää Ukrainan vastahyökkäyksen jääneen toivottua vaatimattomammaksi ja Venäjän puolustuksen osoittautuneen oletettua vahvemmaksi. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että Ukraina pyrkii välttämään tarpeettomia tappioita toisin kuin Putin, jolle omien joukkojen tappioluvut näyttävät olevan jokseenkin yhdentekeviä.

– Puheet ”pattitilanteesta” tai siitä, että sodan pitkittyminen olisi Venäjän etu, ovat aivan liian pinnallisia. Venäjän ahdingolle ei anneta riittävää painoarvoa. Ukrainan menestyksestä ei puhuta tarpeeksi. Eikä Putin ole mikään strategian suurmestari, Radakin sanoo.

Venäjä ei ole missään suhteessa Naton veroinen

Kun Putin pyrki kiristämään länttä energiatoimitusten avulla, siihen vastattiin vähentämällä riippuvuutta. Myös elintarviketoimitusten häirintä ja holtittomat ydinaseuhkaukset ovat Radakinin mukaan kääntyneet Putinia vastaan.

– Ja nyt Kansainvälinen rikostuomioistuin on etsintäkuuluttanut hänet. Hän on kärsinyt vallankaappausyrityksen aiheuttaman järkytyksen ja nöyryytyksen. Krim ei ole enää turvassa. Mustanmeren laivasto on pirstaleina. Hänen on pidettävä Ukrainassa 400 000 sotilasta Ukrainassa säilyttääkseen sen, mitä hän on vallannut, Radakin sanoo.

– Hän muistuttaa yhä enemmän vankia syystä, jonka hän on itse aiheuttanut. Hänen ensimmäinen turmiollinen virheensä oli hyökätä Ukrainaan, ja nyt hän on tekemässä toista katastrofaalista virhettä: Venäjän talous on päätymässä yhä syvenevään ahdinkoon. Lähes 40 prosenttia kaikista Venäjän julkisista menoista käytetään sotilasmenoihin. Se on enemmän kuin terveydenhuoltoon ja koulutukseen yhteensä. Vastaavan tason näimme viimeksi silloin, kun kylmä sota päättyi ja Neuvostoliitto romahti, Radakin toteaa.

– Venäjälle ja sen kansalle tämä on katastrofi. Se on vastakohta presidentti Volodymyr Zelenskyille, joka puhuu ”uudesta” Ukrainasta – maasta, joka on sankareidensa veroinen – maasta, joka on matkalla kohti Naton ja EU:n jäsenyyttä. Maa edustaa kaikkea sitä, mitä Venäjä ei ole: se on itsevarma, dynaaminen, demokraattinen, innovatiivinen ja avoin maailmalle. Maa, jota kansainvälinen yhteisö kunnioittaa. Maa, jolla on tulevaisuus, Radakin korostaa.

Hän muistuttaa Naton jäsenmaiden yhteenlasketun bruttokansantuotteen olevan 20 kertaa suurempi kuin Venäjän. Nato-maiden asevoimien kokonaisvahvuus on hänen mukaansa noin 3 000 000 sotilasta jo laskematta mukaan reservejä.

– On absurdia ajatella, että Venäjä olisi missään suhteessa Naton veroinen. Jos pysymme yhtenäisinä ja pidämme siitä kiinni, Venäjä häviää ja Ukraina voittaa.