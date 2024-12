Taistelut ovat jatkuneet kiivaina Ukrainan rintamalla koko syksyn ajan. Venäjä on keskittänyt hyökkäyksensä Donetskin lisäksi Harkovan alueen itäosiin ja Kurskin alueelle, jonne ukrainalaiset tekivät yllätysiskun elokuun alussa.

Venäjän arvioidaan menettäneen kesän jälkeen pelkästään Pokrovskin kaupungin suunnalla yli 500 taistelupanssarivaunua ja noin tuhat panssariajoneuvoa, mikä vastaa ainakin viiden divisioonan kalustoa. Kremlin joukot ovat silti ylläpitäneet hyökkäyksiään ja päässeet etenemään hitaaseen tahtiin.

Ukrainan kannalta haasteena on, ettei se ole pystynyt korvaamaan tappioita tai värväämään tarpeeksi uusia sotilaita, jotta uupuneita yksiköitä voitaisiin kierrättää takalinjaan. Vuosia kestäneet taistelut ovat rapauttaneet taistelutahtoa. Uusien sotilaiden koulutus on usein jäänyt puutteelliseksi, mikä on nostanut tappioita.

Ukrainalaisen evp-upseerin mukaan ongelmien taustalla on se, ettei monia järjestelmätason ongelmia ole pystytty ratkaisemaan. Monet korkean tason upseerit ovat saaneet jatkaa tehtävissään epäonnistumisista huolimatta.

– Tämä on rapauttanut luottamusta järjestelmään, johtanut vakavaan värväyksen vajeeseen ja rintamakarkuruuden yleistymiseen. Mikään määrä ulkopuolista apua ei tätä ratkaise. Aikaikkuna muutoksiin on sulkeutumassa, Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava ex-upseeri sanoo viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa sotilaallisen tuen viivyttäminen ja rajoittaminen toki vaikuttivat nyt nähtyihin ongelmiin.

– Jos sota loppuu hyvin epäedullisissa olosuhteissa, ei [presidentti Joe] Bidenin syyttäminen ratkaise tilannetta. Mutta sisäiset muutokset vielä voisivat, ukrainalaisupseeri sanoo.

Just to add, there’s no doubt that limited and delayed aid, along with indecisiveness, played a significant role in this. However, if the war ends under very unfavorable conditions, simply blaming Biden won’t fix the situation.

But internal changes still can

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 15, 2024