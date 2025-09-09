Verkkouutiset

Aurinkoinen ja lämmin syyssää Kampissa Helsingissä. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Syksystä ennustetaan tavanomaista lämpimämpää

  • Julkaistu 09.09.2025 | 19:46
  • Päivitetty 09.09.2025 | 19:46
  • Sää
Meteorologin mukaan sateita tulee loppuvuonna tavallista enemmän.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n pitkä ennuste povaa Suomeen keskimääräistä lämpimämpää ja sateisempaa loppuvuotta.

– Vuodenaikaisennusteen mukaan loka–joulukuun jakso on lämpötilakeskiarvoltaan selvästi tavanomaista lämpimämpi koko Suomessa. Myös sateita tulee ennusteen mukaan kolmen kuukauden jakson aikana meillä enemmän kuin keskimääräisenä syksynä ja alkutalvena, toteaa meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

Ennusteen mukaan loppuvuoden keskilämpötila olisi 1–2 astetta tavanomaista korkeampi.

– Jos loka–joulukuun vuodenaikaisennusteen mukainen sää pitäisi tiivistää tietyksi säätilanteeksi, jota voisi esiintyä erityisen yleisesti, olisi se melko pilvinen ja sateinen, mutta ajankohtaan nähden lämmin syyspäivä. Vuodenaikaisennusteen perusteella sekä terminen syksy että terminen talvi saattaisivat saapua tavanomaista verkkaisemmin, Joanna Rinne toteaa.

