Syksy saapuu Suomeen etuajassa, viileä jakso alkaa jo ensi viikolla

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan syksy alkaa Suomessa ennakoitua aiemmin. Ennusteen on laatinut Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF.

– Tuoreen kuukausiennusteen mukaan elokuun loppu kuluu suurimmassa osassa maata tavanomaista viileämmässä säässä. Aiempaan ennusteeseen verrattuna 18. elokuuta alkava viikko on nyt uudessa ennusteessa selvästi viileämpi, mikä johtuu Pohjois-Euroopan yllä aiemmassa ennusteessa olleen korkeapaineen siirtymisestä enemmän Atlantille, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela blogissa.

Koskelan mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että syksy voisi alkaa maan pohjoisosissa jo ensi viikon aikana. Termisen syksyn katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvämmin 10 asteen alapuolelle.

Tämän hetkeen ennusteen mukaan näyttää siltä, että vielä ensi viikon alkupuolella maan etelä- ja keskiosissa voidaan päästä nauttimaan yli 20 asteen lämpötiloista.

– Tiistaina pohjoisenpuoleinen tuuli kuitenkin voimistuu ennusteiden mukaan koko maassa. Sää alkaa viiletä. Sen jälkeen viikko jatkunee viileämmässä ja epävakaisessa säässä. Päivälämpötilat ovat suuressa osassa maata 10 ja 17 asteen välillä. Etenkin pohjoisessa sää muuttuu syksyisemmäksi. Lapissa voi olla yöpakkasia, ja päivisin lämpötila voi pilvisyydestä ja sateista riippuen jäädä Lapissa 10 asteen alapuolellekin. Käsivarren tuntureilla räntä- ja lumisadekaan ei ole ihan mahdotonta, Koskela sanoo.

Sään viileneminen jatkuu myös seuraavilla viikoilla. Elokuun viimeistä eli 25. elokuuta alkavaa viikkoa vietetään tavallista viileämmässä säässä. Syksyiset kelit jatkuvat myös 1. syyskuuta ja 8. syyskuuta alkavilla viikoilla.