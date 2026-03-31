Sveitsi keskeytti maksut viivästyneistä Patrioteista – USA otti rahat F-35-hankinnasta

Sveitsi keskeytti syyskuussa 2025 Patriot-ilmatorjuntajärjestelmänsä maksut, koska toimitukseen ilmoitettiin tulevan vuosien mittainen viive Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan vuoksi. Yhdysvaltoja tämä ei kuitenkaan haitannut, sillä se alkoi siirtää Patriotien tuotantoon varoja Sveitsin F-35-hankinnasta.

Tämän Schweizer Radio und Fernsehen SRF:n tekemän tutkimuksen tuloksen on vahvistanut Sveitsin kansallinen puolustusmateriaalijohtaja Urs Loher, joka myös kertoi tietävänsä täsmällisen summan, jonka Yhdysvallat on jo siirtänyt hävittäjäohjelmasta torjuntaohjusten valmistukseen. Yhdysvaltojen viranomaisten painostuksen takia hän ei kuitenkaan saa paljastaa summaa.

– Se on matala kolminumeroisen miljoonan frangin summa, hän kuitenkin kertoo.

Hän viittaa siis yli 100 miljoonaan frangiin (yli 110 miljoonaan euroon).

Miten tällainen toimenpide on mahdollinen? Yhdysvallat käy asekauppaa ulkomaiden kanssa aina hallitusten välisenä Foreign Military Sales (FMS) -ohjelman puitteissa. Kaikki Sveitsin asejärjestelmähankinnat on rahastoitu keskitetysti FMS:n puitteissa. Jos yhdestä projektista loppuvat rahat, Yhdysvallat saa ohjelmasopimuksen mukaan käyttää muiden projektien varoja.

Juuri näin Yhdysvaltain viranomaiset tällä hetkellä toimivat: Sveitsin hävittäjärahat virtaavat Patrioteihin.

– Minun näkökulmastani tämä on hyvin epätyydyttävää, Loher toteaa.

Varojen siirto projektista toiseen aiheuttaa painetta Sveitsin puolustusministeriölle (VBS), koska nyt F-35-ohjelmaan syntyy aukko. Viime vuoden lopussa VBS:n täytyi ennenaikaisesti siirtää kymmeniä miljoonia frangeja Yhdysvaltoihin F-35-projektia varten täyttääkseen aukon. Nämä varojen siirrot pahentavat ministeriön talousongelmia: sillä ei tällä hetkellä ole varoja hoitaa jo hyväksyttyjä asejärjestelmien hankintoja.

Yhdysvallat todennäköisesti jatkaa varojen siirtämistä Patriotille myös kuluvana vuonna, joten maksujen jäädyttäminen ei tehoa. Loher kuitenkin puolustaa toimenpidettä sillä, että se on poliittinen signaali. Hän myös väittää, että jäädytys on tehnyt Yhdysvalloista läpinäkyvämmän viivytysten suhteen Sveitsiin päin.

Sveitsin parlamentissa asiaan on suhtauduttu kielteisesti.

– On raivostuttavaa, että kun me pysäytämme maksut, rahat yksinkertaisesti ohjataan muualta, sanoo SVP-puolueen kansanedustaja ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Werner Salzmann.