Suzanne Innes-Stubb: Tämä kampanja on koko perheen asia

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubbin vaimo Suzanne Innes-Stubb totesi kokoomuksen puoluekokouksen kannatuspuheenvuorossaan kampanjan olevan ”koko perheen asia”.

– Kun Alexista tulee presidentti, se muuttaa minun ja lasten elämän. Politiikka on hyviä ja huonoja aikoja. Olemme saaneet kokea molempia. Vaikeinakin aikoina Alex on aina ollut kiitollinen mahdollisuudesta palvella Suomea, ja olemme perheenä kulkeneet koko matkan yhdessä, Suzanne Innes-Stubb totesi.

– Tiesin että elämä hänen kanssaan tulisi olemaan mielenkiintoista. En kuitenkaan osannut aavistaa että siitä tulisi näin mielenkiintoista, hän jatkoi.

Ehdokkaan puoliso kuvaili nyt alkavan jälleen uuden matkan.

– On suuri kunnia saada olla jo ehdokkaan puoliso. Ymmärrän, että minusta tulee julkisuuden henkilö, jos Alex valitaan. Se on valtava muutos, ja ymmärrän myös sen tuoman vastuun.

Suzanne Innes-Stubb jatkoi pitävänsä tätä suurena mahdollisuutena.

– En ole syntynyt suomalaiseksi, mutta olen halunnut tulla suomalaiseksi, ja olen valtavan ylpeä Suomen kansalaisuudestani, hän totesi.

Britanniassa syntynyt Suzanne Innes-Stubb työskentelee juristina. Pariskunta tapasi 1990-luvulla yliopistossa Belgiassa.

– Olen asunut ja työskennellyt Suomessa 15 vuotta ja lapset ovat varttuneet Suomessa enkä haluaisi heidän kasvaneen missään muuaalla. Suomi on minun kotini.

Suzanne Innes-Stubb kuvaili, että Suomessa aidosti arvostetaan tasa-arvoa ja suoraviivaisuus on normi eikä poikkeus.

– Sisu on kansallinen ominaisuus. Tavoitteeni on että sisu-sanaa käytettäisiin ulkomailla yhtä usein kuin sauna-sanaa, hän totesi.

– Sydämeni on Suomessa. Toivon, että kun Alex valitaan saan näyttää kuinka paljon Suomi minulle merkitsee.

Suzanne Innes-Stubbin mukaan Suomi saa Alexander Stubbissa presidentin, joka on inspiroiva johtaja.

– Hänellä on tehtävään vaadittavaa kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoa. Hän on samalla empaattinen ja voi puhua kenen tahansa kanssa. Hän kuuntelee muita ja yrittää aina rakentaa siltoja ihmisten välillä. Siksi hän on paras ehdokas kaikille suomalaisille.