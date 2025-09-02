Suursijoittaja varoittaa: USA on ajautumassa 1930-luvun tyyliseen autokratiaan

Maailman suurimman hedge-rahaston Bridgewater Associatesin perustaja Ray Dalio varoittaa, että presidentti Donald Trumpin johdolla Yhdysvallat on ajautumassa 1930-luvun tyyliseen autokraattiseen politiikkaan. Dalion mukaan sijoittajat pelkäävät presidenttiä liikaa puhuakseen epäkohdista.

Yhdysvaltalainen Dalio kertoi Financial Timesille, että ”varallisuuskuilut”, ”arvokuilut” ja luottamuksen romahtaminen ajavat ”äärimmäisempään” politiikkaan Yhdysvalloissa.

– Mielestäni se, mitä nyt tapahtuu poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, on analogista sille, mitä tapahtui ympäri maailmaa vuosina 1930–1940, Dalio sanoi FT:n haastattelussa.

– Valtion puuttuminen yksityiseen sektoriin, kuten Trumpin päätös ottaa 10 prosentin osuus siruvalmistaja Intelistä, on sellaista vahvaa autokraattista johtajuutta, joka kumpuaa halusta ottaa finanssi- ja taloudellinen tilanne hallintaan, miljardööri perusteli.

Dalion mukaan useimmat ihmiset eivät kritisoi tapahtumia, koska pelkäävät kostotoimia.

Dalio on yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista hedge-rahastosijoittajista. Hän rakensi Bridgewaterista 150 miljardin dollarin suuryrityksen. Dalio on varoittanut myös kajoamasta Yhdysvaltain keskuspankin itsenäisyyteen.

Trump nimitti äskettäin läheisen liittolaisensa keskuspankin johtokuntaan. Presidentti on perännyt keskuspankilta nopeampia toimia korkojen alentamiseksi.

Dalion mukaan poliittisesti heikentynyt keskuspankki, jota painostetaan pitämään korot alhaisina, ”heikentäisi luottamusta keskuspankkiin, joka puolustaa rahan arvoa, ja tekisi dollarimääräisten velkavarojen hallussapidosta vähemmän houkuttelevaa, mikä heikentäisi tuntemaamme rahapolitiikkaa”.

Kansainväliset sijoittajat ovat alkaneet siirtyä valtion obligaatioista kultaan, hän lisäsi.

Dalio uskoo myös, että suuri alijäämä ja kestämätön velankasvu ovat ajaneet Yhdysvaltain talouden velkakriisin partaalle.

– Uuden budjetin seurauksena nyt ennustetut suuret ylilyönnit aiheuttavat todennäköisesti velan aiheuttaman ’sydänkohtauksen’ lähitulevaisuudessa. Sanoisin, että kolme vuotta, plus miinus vuosi tai kaksi, hän arvioi.