Suurlähettiläs MTV:lle: Nato-tukikohdalle ei tällä hetkellä edellytyksiä

Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala ei pidä Suomeen sijoittuvaa Nato-tukikohtaa mahdollisena lyhyellä aikavälillä. Hän kertoo, ettei Suomi täytä tällä hetkellä edellytyksiä pysyvää joukkojen sijoittamista ajatellen. Toisaalta Hautala ei myöskään näe tukikohdalle akuuttia tarvetta.

– Meillä on vahva kansallinen puolustus, olemme myöskin saaneet selkeitä tuenilmaisuja ja meillä on kansainvälisiä harjoituksia käynnissä. En usko, että meillä on mitään pikaista edellytystä Nato-tukikohtaa saada, Hautala sanoo MTV:n haastattelussa.

Suurlähettilään mukaan prosessi tukikohdan saamiseksi Suomeen on varsin pitkä ja monivaiheinen. Suomen tulisi hänen mukaansa osata esittää huomattavan painavia argumentteja tukikohdan puolesta.

Tämän lisäksi vaaditaan laajasti jaettu näkemys siitä, että puolustusliiton yhteisiä resursseja tulee sijoittaa juuri Suomeen. Strategisesti merkityksellisiä tukikohtien sijoituspaikkoja on paljon.

– Natotukikohtaa ei saa vain tilaamalla, Mikko Hautala painottaa.