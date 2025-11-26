SDP:n mukaan Suomen joutuminen EU:n niin sanotulle tarkkailuluokalle on ”viimeinen niitti” hallituksen uskottavuudelle.

– Ehdottamamme talouden korjausliikkeet eivät valitettavasti ole aiemmin hallitukselle kelvanneet. Nyt hallituksella ei ole varaa ylimielisyyteen, vaan vaihtoehtoja kannattaa kuunnella, patisti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ryhmäpuheessa keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa, jossa keskusteltiin opposition vaihtoehtobudjeteista.

Tuppurainen luetteli puheessaan SDP:n esittämiä kasvutoimia, joilla julkinen talous saadaan ”kestävästi tasapainoon”. Tuppurainen mainitsi puheessaan muun muassa rakennusalan tukemisen, vihreän siirtymän investointien verohuojennuksen alarajan laskun, arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisen 30 000 euroon, suhdanteisiin reagoivan suojaosan käyttöönoton työttömyysturvaan ja asumistukeen.

Tuppurainen viittasi puheessaan SDP:n sloganiin ”kaiken voi tehdä reilummin”, minkä puolueen vaihtoehto hänestä osoittaa.

– Vai kumpi kuulostaa reilummalta: Hallituksen vaihtoehto, jossa se vie pieni- ja keskituloisilta toisella kädellä sen minkä toisella antaa – samalla kun palkitsee varakkaita velaksi? Vaiko SDP:n vaihtoehto, jossa veronkevennykset kohdennetaan sinne, missä sen vaikutukset tuntuvat: pieni- ja keskituloisille. Samalla vauhditamme kotimaista kysyntää, sillä pieni- ja keskituloisille ihmisille arjen lisäraha antaa luottamusta ja menee kulutukseen, Tuppurainen linjasi.

Tuppurainen nosti puheessaan esiin myös puolueen halun säilyttää ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus.

– Me tuemme työllisyyttä, asuntokauppaa sekä kotipalveluiden saatavuutta. SDP:n veropolitiikka hyödyttää keskituloisten lisäksi varsinkin kotipalvelualalla toimivia pienyrittäjiä ja heidän asiakkaitaan. Suurin osa yrittäjistä hyötyy SDP:n veropolitiikasta, Tuppurainen katsoi.

Koulutuspolitiikkssn liittyen Tuppurainen mainitsi SDP:n haluavan muun muassa osoittaa ammatillisille oppilaitoksille erillisen lisärahoituksen lähiopetuksen lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveyspolitiikassa SDP moitti hallitusta siitä, ettei hyvinvointialueilta evätään ”riittävä lisäaika” alijäämien kattamiseksi.

Tuppurainen korosti, että SDP:n vaihtoehdossa ”otetaan vähemmän velkaa kuin oikeistohallituksen budjetissa”, mutta on silti rakennettu paketti, joka on ”oikeudenmukainen ja luo kasvua”.