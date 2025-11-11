Suurin osa suomalaisista maksaa laskut ajallaan

Reilusti yli puolet (55 prosenttia) suomalaisista pärjää arjen talouden hallinnassaan ja pystyy kattamaan menonsa vähintään melko helposti, selviää S-Pankin teettämästä Suomalaisten talousosaaminen 2025 -tutkimuksesta.

Vastaajista 41 prosenttia kokee taloudellisen tilanteensa heikentyneen viimeisen kahden vuoden aikana, mutta yhtä moni kuitenkin uskoo käänteen parempaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa.

– Suomalaiset eivät ole päässeet viime aikoina juhlimaan taloustilanteensa paranemista, mutta sopeudumme ja pärjäämme. Suomen talous on madellut nollakasvussa jo muutaman vuoden. Arvioimme kuitenkin talouskasvun voimistuvan ensi vuodesta alkaen. Kyselytutkimuksen vastaajien tuntuma tulevaisuuteen on siis linjassa talouden yleiskuvan ja ennusteiden kanssa, S-pankin ekonomisti Janne Ronkanen kertoo tiedotteessa.

Vaikka suurimmalla osalla rahat riittävät arkimenoihin, tutkimus tuo esiin vaihteluita eri ryhmien välillä. Alle 35 000 euroa vuodessa tienaavilla sekä naisilla on vahvempi kokemus taloudellisen tilanteen heikentymisestä viimeisen parin vuoden aikana. Toisaalta jopa 50–85 000 euron tuloluokassa peräti neljännes (24 prosenttia) saa tuloillaan vain juuri ja juuri katettua tavanomaiset menonsa. Usko taloustilanteen kohentumiseen lähivuosina on vahvempaa nuoremmissa ikäryhmissä

Vaikka taloustilanne on ollut tiukka, suomalaiset pitävät kiinni arjen talouden hallinnasta. Suurin osa suomalaisista, 83 prosenttia, kertoo maksavansa laskunsa ajallaan, ja kahdella kolmesta vastaajasta on käytössään taloudellinen puskuri yllättäviä menoja varten.

Edellisvuoden kyselyyn verrattuna oman taloustilanteen aktiivinen seuraaminen on kuitenkin hieman vähentynyt, ja kolmannes myöntää joskus unohtavansa laskunmaksun.

– Suomalaisilla on edelleen vahvat taloustaidot. Talouden haastavat vuodet eivät ole vieneet suomalaisilta kykyä hallita arkeaan. Se kertoo sitkeydestä, joka kantaa yli suhdanteiden. Laskut maksetaan ajallaan ja data osoittaa, että jopa säästöjä kertyy tiukassakin tilanteessa, Ronkanen sanoo.

Suurelle osalle vastaajista onkin tärkeää, että rahaa kertyy säästöön. Säästämisen ja sijoittamisen koetaan tuovan turvaa – lähes neljä viidestä kokee niiden lisäävän hallinnan tunnetta, vaikka viidennes tunnustaa, ettei oma talous aina pysy täysin hallussa.

Yleisesti suomalaiset arvottavat taloustaidot hyvin korkealle. 94 prosenttia vastaajista pitää taloustaitoja erittäin tai melko tärkeinä, ja taloustaidot nousevat suomalaisten mittapuulla tärkeämmiksi kuin esimerkiksi työnhakutaidot tai taito osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Suomalaisten talousosaaminen 2025 -tutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 22.8. – 27.8.2025 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 1164 suomalaista, jotka edustavat 18–79-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin suhteen. Tutkimukseen osallistuneet edustavat eri ammattiasemia ja tuloluokkia.