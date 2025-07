Suurin osa ei usko veromuutoksen vaikuttavan liiton jäsenyyteen

Jopa 68 prosenttia työssäkäyvistä suomalaisista uskoo, ettei Petteri Orpon (kok.) hallituksen esittämä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto vaikuta omaan jäsenyyteen liitossa. Veromuutosta kannatetaan erityisesti yrittäjien sekä kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien keskuudessa.

Suomen Yrittäjien teettämän työelämägallupin mukaan 66 prosenttia työelämässä olevista vastustaisi liiton jäsenyyden verovähennysoikeuden poistoa. Kuitenkin yli puolet kokoomuksen kannattajista (52 prosenttia) ja puolet perussuomalaisten kannattajista (50 prosenttia) kannattaa uudistusta. Vastaavasti vasemmisto-oppositiossa vastustus on hanakinta.

Työelämägallupista selviää myös, että jäsenyys ammattiliitoissa on vähentynyt. Liittoihin kuuluu 56 prosenttia työntekijöistä. Yrityksissä työskentelevistä enää puolet kuuluu ammattiliittoihin. Niin ikään työttömyyskassojen jäsenyys on laskussa. Nyt kassoihin kuuluu enää 70 prosenttia, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 76. Ammattiliitoista itsenäisen yleisen työttömyyskassan YTK:n osuus työttömyyskassojen jäsenistä on jo 31 prosenttia.

Suomen Yrittäjien mukaan ammattiliittoihin kuulumisen tärkein syy on halu saada ansiosidonnainen työttömyysturva (60 prosenttia) ja toiseksi tärkein halu saada paremmat työehdot (56 prosenttia). Edelleen lähes joka kolmas luulee, että ansioturva tulee käsi kädessä ammattiliiton jäsenyyden kanssa.

– On hyvä, että entistä useampi tietää, että ansiosidonnaisen turvan tuo työttömyyskassan jäsenyys eikä ammattiliiton jäsenyys. Tältä osin oikea tieto on levinnyt, joskin hitaasti. Edelleen lähes joka kolmas (29 prosenttia) luulee, että liiton jäsenyys tuo ansioturvan. Myönteistä on se, että erityisesti nuoret ovat parhaiten perillä asiasta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo.