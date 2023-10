”Suurimpia virheitä 150 vuoteen” – Saksassa myönnetään vakava energiariski

Vuosina 2005–2021 Saksan liittokanslerina toimineen Angela Merkelin entinen avustaja myöntää Merkelin tehneen vakavia virheitä energiapolitiikassaan.

Johtavana taloudellisena neuvonantajana työskennellyt Lars-Hendrik Röller sanoo Financial Times-lehdelle päätösten jättäneen Saksan vaarallisen riippuvaiseksi venäläisestä maakaasusta.

Merkelin hallinto olisi voinut tehdä Röllerin mukaan paljon enemmän energiahuollon hajauttamiseksi. Ansaan oli helppo langeta, sillä halpa venäläinen energia tuki vuosituhannen alussa Saksan talouskasvua.

– Se toi meille vahvaa kasvua 10–15 vuodeksi. Se toi tuloja moniin asioihin, jotka eivät muuten olisi olleet mahdollisia, Lars-Hendrik Röller toteaa.

Ex-avustajan mukaan Angela Merkelillä ei ollut käytännössä mitään vaihtoehtoa Kremlin energialle sen jälkeen, kun Saksa oli päättänyt luopua ydinvoimasta. Saksan omat maakaasuvarannot olivat vaikeammin saavutettavissa. Niiden hyödyntäminen olisi edellyttänyt vesisärötystekniikkaa, jota vastustettiin laajasti.

Venäjää pidettiin luotettavana kumppanina, koska kaasuntoimitukset olivat jatkuneet kylmästä sodasta lähtien.

St. Andrew’sin yliopiston professori Phillips O’Brien on nostanut uutisen esiin X-viestipalvelussa. Hänen mukaansa Merkelin hallinto sortui yhteen suurimmista virheistä strategisissa suhteissa 150 vuoteen.

– On sanottu, että jos valtiot perustavat molempia osapuolia hyödyttäviä taloudellisia suhteita, niin tämä tekee sodan vähemmän todennäköiseksi niiden välillä. Eipä vaikuta toimivan, O’Brien sanoo.

