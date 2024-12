Suurimmat leikkaukset vuosiin: Kela hakee kymmenien miljoonien säästöjä

Kansaneläkelaitoksen (Kela) juuri vahvistetussa toiminta- ja taloussuunnitelmassa tavoitellaan kymmenien miljoonien säästöjä lähivuosina. Samalla toiminnan tehostamisen keskiössä on, että asiakkaat saavat jatkossakin laadukasta palvelua ja päätökset ajoissa.

Kelan hallitus vahvisti tiistaisessa kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2025. Suunnitelmaan on sisällytetty tuottavuusohjelma, jolla Kela säästää 45 miljoonaa euroa vuosina 2025–2027 ja samalla kehittää toimintaa ja prosesseja tuottavammiksi.

– Nämä ovat suurimpia leikkauksia Kelan toimintakuluihin vuosikymmeniin, muistuttaa Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas tiedotteessa.

Kela on lähtenyt toteuttamaan vaadittuja säästöjä välittömästi, vaikka sosiaaliturvan muutokset ovat työllistäneet Kelaa runsaasti myös tänä vuonna.

– Etuuksiin ja palveluihin on tehty merkittävästi muutoksia nykyisellä hallituskaudella. Ensisijaisten tukien, kuten asumistuen ja työttömyystukien, muutokset ovat siirtäneet asiakkaita hakemaan täydentävää tukea. Kela on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan hyvin ja hoitamaan näiden etuusasiat, vaikka työmäärä on ollut kasvussa, Kiukas arvioi.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa valtiolta kunnille. Myös kotoutumislain kokonaisuudistus tulee toteutettavaksi ensi vuonna. Samaan aikaan yhden hakemuksen mallia edistetään vauhdilla. Samoin esimerkiksi Kela-korvauksia uudistetaan ja valmistaudutaan kokeilemaan Kela-luottoa pienituloisille asiakkaille lääkeomavastuun kattamiseksi.

Tuottavuusohjelmaa on toteutettu Kelassa kesäkuusta alkaen, mikä näkyy jo henkilöstön määrässä. Ensi vuoden alussa Kelassa työskentelee noin 200 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työntekijöiden määrä pienenee suunnitelmallisesti lähivuodet, kun määräaikaisia työsuhteita vähennetään ja vakinaisten lähtiessä tehtäviä yhdistetään ja lakkautetaan.

Monen kelalaisen työ myös muuttuu lähivuosina. Jo tänä vuonna on koulutettu noin 300 ratkaisuasiantuntijaa useampien etuuksien moniosaajiksi.

Kela karsii myös tiloja. Osa Kelan omista palvelupistetiloista korvataan muun muassa hyvinvointialueiden, kunnan ja valtion kanssa toteutettavilla yhteisillä tilaratkaisuilla. Lisäksi asiakkaille tarjotaan asiointipisteillä mahdollisuuksia hoitaa asioitaan etäpalveluiden avulla.

Yksi tuottavuutta nostava tavoite on lisäksi terveyteen liittyviin etuuksiin tarvittavien lääkärinlausuntojen määrän vähentäminen ja parantaminen.

Myös paperipostista luopumista halutaan vauhdittaa. Kela on ottanut käyttöön paperittoman päätöksen OmaKela-palvelussa. Se tarkoittaa, että asiakas saa pelkästään sähköisesti kaikki ne asiakirjat, jotka on mahdollista näin toimittaa. Paperipostista luopuneita asiakkaita on nyt noin miljoona.