Suuri savupatsas nousee, isku miehitetyille alueille

Venäjän miehittämään Melitopoliin on tehty isku, raportoivat useat mediat sunnuntaina. Muun muassa Ukrainan sotaa seuraavan Noel Reports-tilin X:ssä julkaisemilla videoilla suuri savupatsas nousee paikalliselta tehtaalta, jonka kerrotaan erikoistuneen muun muassa alumiinin valamiseen ja koneiden valmistukseen.

Ukrinformin mukaan kyse olisi lentokoneiden laskutelineitä valmistavan venäläisen Hydromashin tehtaasta. Mariupolin pormestarin ex-neuvonantajan ja Venäjän miehittämien alueiden tilannetta seuraavan Petro Andriutshenkon mukaan miehittäjä väittää kyseessä olevan onnettomuus. Tämä on yleinen selitys partisaanien sabotaasi-iskujen kohdalla, hän toteaa.

– Tärkeintä on kuitenkin lopputulos, Andriutshenko kirjoittaa Telegramissa.

RBC-Ukraine kertoo tehdas-alueella kuuluneen räjähdyksiä. Tehdasta on viime aikoina käytetty venäläissotilaiden tukikohtana, kanava kertoo.

Miehitetty Melitopolin kaupunki sijaitsee Zaporizzjan alueella.

A video from occupied Melitopol, showing the plant is on fire. https://t.co/qEcqEx26oy pic.twitter.com/42YDpR9INT

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2025