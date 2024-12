Suuri räjähdys, öljynjalostamo liekeissä Venäjällä

Ukrainan kerrotaan iskeneen öljynjalustamoon Venäjän Orjolin kaupungissa lauantain vastaisena yönä, kertoo Kyiv Independent. Orjol sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän välisestä rajasta.

Isku aiheutti suuren tulipalon useiden venäläisten Telegram-kanavien mukaan.

Sosiaalisessa mediassa jaetuilla videoilla näkyy suuri tulipalo, joka tietojen mukaan roihusi vielä lauantaiaamulla.

Orjolin alueen kuvernööri Andrey Klychkov kertoi varhain aamulla, että 11 dronea pudotettiin alas alueen ylle.

According to reports from Russian Telegram channels, the oil depot in Orel continues burning after last night's drone attack. https://t.co/3D5rrFtyNM pic.twitter.com/tV2Sh4KZ0L

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 14, 2024