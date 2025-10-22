Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Drooni seuraa panssaroitua ajoneuvoa. www.x.com/TWMCLtd

Suuri panssarien kolonna tuhottiin, hyökkääjälle rajut tappiot

Venäjän joukkojen hyökkäys Ukrainan Zaporižžjan alueella epäonnistui.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan maavoimien 118. mekanisoitu prikaati torjui viikon alussa Venäjän joukkojen suuren hyökkäyksen Kaakkois-Ukrainan Zaporižžjan alueella.

Sosiaalisessa mediassa leviävä videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka ukrainalaiset tuhoavat hyökkääjän panssarikalustoa ja jalkaväkeä FPV-räjähdedrooneilla ja ilmeisesti Himars-raketinheittimillä.

Videot näyttävät, kuinka venäläisten tankit ja panssariajoneuvot saavat osumia yksi toisensa jälkeen.

Ukrainan eteläisen alueen joukkojen tiedottaja, eversti Vladyslav Voloshyn raportoi 20. lokakuuta Venäjän joukkojen tehneen pataljoonatason mekanisoidun hyökkäyksen tykistön ja droonien tukemana lähellä Shtsherbakya, Novodanylivkaa, Nesterjankaa ja Mala Tokmachkaa.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän hyökkäykseen osallistui 150 jalkaväen sotilasta ja 30 ajoneuvoa – viisi taistelupanssarivaunua, viisi muuta panssaroitua taisteluajoneuvoa sekä useita panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja, kevyitä maastoajoneuvoja ja moottoripyöriä.

Eversti Voloshyn mukaan Ukrainan joukot tuhosivat ainakin kymmenen venäläistä ajoneuvoa.

Venäjän joukot eivät ole suorittaneet suuria mekanisoituja hyökkäyksiä Orihivin suunnalla loppukesän jälkeen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)