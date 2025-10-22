Suuri panssarien kolonna tuhottiin, hyökkääjälle rajut tappiot

Ukrainan maavoimien 118. mekanisoitu prikaati torjui viikon alussa Venäjän joukkojen suuren hyökkäyksen Kaakkois-Ukrainan Zaporižžjan alueella.

Sosiaalisessa mediassa leviävä videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka ukrainalaiset tuhoavat hyökkääjän panssarikalustoa ja jalkaväkeä FPV-räjähdedrooneilla ja ilmeisesti Himars-raketinheittimillä.

Videot näyttävät, kuinka venäläisten tankit ja panssariajoneuvot saavat osumia yksi toisensa jälkeen.

Ukrainan eteläisen alueen joukkojen tiedottaja, eversti Vladyslav Voloshyn raportoi 20. lokakuuta Venäjän joukkojen tehneen pataljoonatason mekanisoidun hyökkäyksen tykistön ja droonien tukemana lähellä Shtsherbakya, Novodanylivkaa, Nesterjankaa ja Mala Tokmachkaa.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän hyökkäykseen osallistui 150 jalkaväen sotilasta ja 30 ajoneuvoa – viisi taistelupanssarivaunua, viisi muuta panssaroitua taisteluajoneuvoa sekä useita panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja, kevyitä maastoajoneuvoja ja moottoripyöriä.

Eversti Voloshyn mukaan Ukrainan joukot tuhosivat ainakin kymmenen venäläistä ajoneuvoa.

Venäjän joukot eivät ole suorittaneet suuria mekanisoituja hyökkäyksiä Orihivin suunnalla loppukesän jälkeen.