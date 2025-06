Suuri kolonna lähti hyökkäykseen – yli 20 ajoneuvoa liekeissä

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut vakauttaneensa rintamatilanteen monilla paikkakunnilla, joissa on käyty alkukesän aikana kiivaimpia taisteluita.

Venäläisjoukot etenivät aiemmin Kurskin alueelta Ukrainan puolelle Sumyn alueelle ja valtasivat muutamia kyliä raja-alueella. Hyökkäykset vaikuttavat hyytyneen, ja ukrainalaisjoukot ovat pystyneet paikoin työntämään venäläisjoukkoja takaisinpäin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehui videopuheessaan yksiköitä, jotka ovat tehneet onnistuneita vastahyökkäyksiä myös Pokrovskin ja Kupjanskin suunnalla.

Aiempien jättitappioiden vuoksi venäläisjoukot eivät ole muun muassa Sumyn alueella lähettäneet kaikkiin hyökkäyksiin mukaan panssariajoneuvoja. Rynnäkköön on lähetetty lähinnä jalkaväkeä, joka liikkuu moottoripyörillä tai jopa sähköskoottereilla.

Donetskin alueella sijaitsevan Kostjantynivkan lähellä panssarihyökkäykset ovat jatkuneet entiseen tapaan.

Ukrainan julkaisema lennokkivideo näyttää, kuinka suuri venäläisjoukkojen kolonna tuhottiin. Yhteensä yli 20 miehistönkuljetusvaunua, panssarivaunua ja rynnäkkövaunua tuhottiin. Venäläisjoukot menettivät lisäksi hyökkäyksessä käytettyjä moottoripyöriä ja mönkijöitä.

Ukrainian forces destroyed a large Russian column near Yablonivka on the Kostyantynivka front — 23 units of heavy equipment (MT-LBs, tanks, BMPs), along with quads and motorcycles were eliminated. pic.twitter.com/v1FzUKlij7

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2025