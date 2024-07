Suuret tappiot, ATACMS-iskun väitetään osuneen keskelle venäläissotilaita

Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen lauantaina ATACMS-ohjuksilla iskun venäjän joukkoja vastaan miehitetyllä Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa.

Asiasta kertoo Ukrainan sodan tapahtumia seuraava venäläinen Spy Dossier -Telegram-kanava. Tietoja ei ole vahvistettu virallisista läheistä.

Iskun sanotaan kohdistuneen Venäjän asevoimien harjoitusalueelle, jossa 228. moottoroidun kiväärirykmentin sotilaita koottiin yhteen ennen etulinjaan siirtymistä.

Ainakin 19 sotilaan väitetään kuolleen ja 71 haavoittuneen.

Ukrainan puolustusvoimat kertoi viikonloppuna hyökkääjän hurjista tappioista. Venäläisten kaatuneiden ja haavoittuneiden määrä lähestyy 575000:tta.

Ukraine Armed Forces fired ATACMS missiles on Russian soldiers as they prepared for deployment in the Luhansk region on July 27.

19 Russian soldiers were killed, 71 were injured, reported Ukrainian and international media.

