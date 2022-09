Suomalaistutkija kaasuputkesta: Mitä tahansa on syytä odottaa

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll pitää Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 -kaasuputkien vuotoja vakavana asiana.

– Mikäli kaasuputkessa on kyse Venäjän provokaatiosta, se osoittaa ainoastaan, ettei (Venäjän presidentti Vladimir) Putin piittaa enää mistään. Mitä tahansa on syytä odottaa. Korostaa myös varautumisen merkitystä: nyt syytä on varmistaa sekä operatiivinen että poliittinen valmius toimia, nopeastikin, Limnéll tviittaa.

Hänen mukaansa vuotojen sijainti Bornholmin ympäristössä tuskin on sattumaa.

– Venäjä haluaa muistuttaa läsnäolosta strategisesti tärkeässä merikanavassa. Kyse on myös keinovalikoiman laajentamisesta: Iskusta länsimaista infrastruktuuria vastaan. Vakava asia.

Nord Streamin kaasuputkissa on yhteensä kolme vuotoa, jotka havaittiin lähes yhtäaikaisesti. Ne sijaitsevat Ruotsin ja Tanskan merialueilla Bornholmin saaren ympärillä.

Muun muassa Saksa tutkii Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 -kaasuputkien vuotoja tahallisina hyökkäyksinä. Kreml ei ole sulkenut pois sabotaasin mahdollisuutta.

