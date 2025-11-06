Susi hyökkäsi koiran kimppuun

Hirvikoira joutui suden raatelemaksi Joensuun Kiihtelysvaarassa 31. lokakuuta. Suomen metsästäjäliitto kertoo asiasta tiedotteessa.

Koira jouduttiin viemään eläinlääkäriin paikattavaksi ja toipuu nyt kotona.

– Treenasimme perjantaina Hilla-koirani kanssa hirvityöskentelyä vaaran kumpuilevassa maastossa, joka kasvaa taimikkoa. Koira juoksi yli viiden kilometrin lenkin, kun seurasin tutkasta sen liikkeitä ja siirtyvää haukkua, koiranomistaja kertoo tiedotteessa.

– Itse olin siitä noin puolen kilometrin päässä, kun havaitsin Hillan jääneen ensin paikoilleen, mutta sitten nousevan sata metriä tielle. Lähdin kiireellä ajamaan paikalle katsomaan, mitä oli sattunut, kun koira tuli jo yltä päältä veressä minua kohti. Otin sen siitä kyytiin ja soitin eläinlääkäriin.

Susi oli purrut koiraa peräpäähän niin, että sen hännästä katkesivat jänteet.

– Eläinlääkäri parsi Hillaa yli kaksi tuntia. Osa rei’istä jätettiin auki, osa tikattiin. Hännän tyvi ja koko peräpää ovat edelleen turvoksissa.

Koira sai kahta antibioottia ja kipulääkkeitä, ja sen toipumista seurataan kotona. Häntä on ilmeisesti typistettävä vielä eläinlääkärissä, omistaja arvelee.

Myös tapahtumapaikalla käyneet riistanhoitoyhdistyksen edustajat päättelivät jälkien perusteella hyökkääjän olleen susi. Paikalta on noin 1,5 kilometriä matkaa lähimpään asutukseen.

– Alueella on nähty myös aiemmin susia eikä koiravahingoiltakaan ole vältytty, mutta kannanhoidollisten suden kaatolupien saaminen näyttää olevan hyvin tiukassa. Pakkohan sitä on kuitenkin koiran kanssa hirvimetsälle päästä, koiranomistaja pohtii.

Kyseessä on 26. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tämän jahtikauden aikana.