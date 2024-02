Surmattiinko Aleksei Navalnyi vanhalla KGB-tekniikalla?

Gulagu.net -sivustoa ja ihmisoikeusryhmää pyörittävä Vladimir Osetshkin uskoo Venäjän viranomaisten surmanneen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin ”yhden lyönnin tekniikalla”, jota opetettiin vuosikymmenten ajan turvallisuuspoliisi KGB:n erikoisjoukoille.

Hän toteaa Navalnyin ruumiista löytyneiden jälkien viittaavan tekniikan käyttöön. Vankeinhoitolaitoksen mukaan mustelmat olivat seurausta elvytyksestä, jota yritettiin sairauskohtauksen jälkeen.

Vladimir Osetshkin kertoo Times-lehdelle keskustelleensa jäljistä IK-3-rangaistussiirtolassa työskennelleen henkilön kanssa.

Aleksei Navalnyi oli sijoitettu ennen kuolemaansa yli kahdeksi tunniksi ulkona sijaitsevaan eristysselliin, vaikka lämpötila oli noin -27 astetta.

Vankeja ei pidetty normaalisti ulkona yli tuntia kerrallaan.

– Uskon, että he ensin tuhosivat hänen kehonsa pitämällä häntä ulkona pitkään, jotta verenkierto väheni minimiin. Tämän jälkeen on hyvin helppo surmata joku. Se onnistuu sekunneissa, jos toimijalla on tästä kokemusta, Osetshkin toteaa.