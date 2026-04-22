Suosittu pilvipalvelu murrettiin, asiakkaiden tiedot vaarassa

Suosittu pilvipalvelu Vercel on joutunut tietomurron kohteeksi. Palvelu kertoo tietomurrosta verkkosivuillaan.
Hyökkääjät pääsivät käsiksi yhtiön sisäisiin järjestelmiin ja siten myös asiakkaiden tietoihin.
Vercelin mukaan tietomurto sai alkunsa vaarantuneesta ulkopuolisesta tekoälytyökalusta. Yrityksen toimitusjohtajan mukaan yksi yrityksen työntekijä oli käyttänyt tekoälyalustaa, joka oli murrettu. Tämän ansiosta murtautuja oli päässyt käsiksi ensin työntekijän tietoihin ja sitä kautta kaikkiin Vercelin järjestelmiin.
Pilvipalvelu on tehnyt asiasta ilmoituksen viranomaisille ja kertoo selvittävänsä asiaa.
Vercel on kansainvälisesti suosittu pilvipalvelu ja sen asiakkaissa korostuvat useat yritykset.
Tietomurrolla ei ole ollut vaikutuksia järjestelmien toimivuuteen, mutta palvelun asiakkaita kehotetaan tarkistamaan oma tilanteessa ja tarvittaessa vaihtamaan palvelussa käytetyt suojausavaimet.
Tapaus on varoittava esimerkki siitä, että pilvipalveluiden käyttöön liittyy aina riskinsä. Vaikka pilvitallennuksen ansiosta tiedot ovat saatavilla paikasta riippumatta, niihin liittyy aina tietomurron riski. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki pilveen tallentamasi tieto voi pahimmassa tapauksessa päätyä vääriin käsiin. Verkkouutiset kertoo pilvitallennuksen riskeistä tarkemmin tässä jutussa.
LUE MYÖS:
