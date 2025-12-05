Suomi siirtyy Natossa Norfolkin alaisuuteen

Suomi, Ruotsi ja Tanska siirtyvät perjantaina Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan vastuulle.

Puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että siirtymisen myötä Naton pohjoisen alueen komento- ja johtamisrakenne on yhtenäinen. Nyt kaikki Pohjoismaat ovat Norfolkin alaisuudessa.

– Tämä on tärkeä etappi Naton pelotteen ja puolustuksen vahvistamisessa haastavassa turvallisuusympäristössä. Samalla iloitsemme isoa työvoittoa, sillä puolustushallinto on edistänyt tätä tärkeää kokonaisuutta jo yli kahden vuoden ajan, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo tiedotteessa.

– Kyseessä oli Suomen Nato-jäsenyyden ensimmäinen merkittävä tavoite, ja se nivoutuu yhteen muiden Nato-tavoitteiden onnistumisten, kuten Mikkeliin sijoitetun maavoimajohtoportaan sekä eteentyönnettyjen maavoimajoukkojen perustamisen kanssa. Olen myös luottavainen, että Suomeen sijoitetaan lisäksi tavoittelemamme Naton johtamisjärjestelmäyksikkö, puolustusministeri jatkaa.

Suomi sijoitettiin Nato-jäsenyytensä alussa Brunssumin yhteisoperaatiojohtoportaan vastuulle. Tätä pidettiin siinä hetkessä luontevana ratkaisuna, sillä vuonna 2018 perustetun Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan kehittäminen ei ollut vielä täysin päätöksessään. Tämän lisäksi Suomen ja Ruotsin jäsenyydet toivat Naton pohjoiselle alueelle suuren lisäalueen maalla, merellä ja ilmassa.

Norfolkia on kehitetty viime vuosina voimakkaasti sekä henkilöstön että sen vastuulle kuuluvien alajohtoportaiden osalta. Nyt Natossa on todettu täysi valmius Brunssumin ja Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaiden vastuiden muutokseen.

– Norfolk ja Brunssum tulee nähdä kokonaisuuden osina, joiden työ linkittyy vahvasti toisiinsa. Naton kaikki yhteisoperaatiojohtoportaat tekevät tiivistä yhteistyötä päivittäin, ja Suomi haluaa osaltaan vahvistaa entisestään saumatonta pelotteen ja puolustuksen toimeenpanokykyä Naton koko vastuualueella, ministeri Häkkänen painottaa.

Naton operatiivisen tason johtoportaat suunnittelevat, toteuttavat ja tukevat liittokunnan sotilaallisia operaatioita. Ne sijaitsevat Yhdysvaltojen Norfolkissa, Alankomaiden Brunssumissa ja Italian Napolissa.