Suomi pysäyttävässä vertailussa: Korkeimmat verot, eniten velkaa, pienin BKT

Suomi on jäänyt monella talouden mittarilla selvästi jälkeen pohjoismaisia verrokkejaan.

Eurostatin viime vuoden ennakkotietojen perusteella kansantalous on Suomessa kehnommissa kantimissa kuin Tanskassa tai Ruotsissa.

Vertailu bruttokansantuotteesta, velasta suhteessa siihen, työllisyysasteesta ja veroasteesta löytyy alla olevasta Kokoomusnuorten kokoamasta kuvasta.

Kun katsotaan ensinnäkin bruttokansantuotetta suhteutettuna asukaslukuun, on luku Tanskassa yli 55 000 euroa ja Ruotsissakin yli 52 000 euroa. Suomessa vastaava luku on vain alle 47 000.

Myös velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa selvästi korkeammalla tasolla verrokkeihin nähden. Suomella on velkaa 73 prosenttia bruottakansantuotteesta kun molemmilla Tanskalla ja Ruotsilla luvut ovat 33 prosentin tuntumassa.

Työllisyysaste on Tanskassa ja Ruotsissa 77 prosentin tienoilla, kun Suomessa vastaava luku jää vajaaseen 74 prosenttiin.

Lisäksi veroaste on Suomessa korkeampi kuin Tanskalla ja Ruotsilla. Suomessa veroaste on noussut jo 43,2 prosenttiin. Ruotsissa veroaste on 41,5 prosenttia ja Tanskassa 42,7.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on jakanut kuvan Twitterissä. Hän toteaa saatteeksi, että Suomesta pitäisi jälleen tehdä pohjoismainen hyvinvointivaltio.

– Näin pärjätään maissa, joissa julkisesta taloudesta on pidetty huolta sekä työmarkkinat ja ansio- sekä sosiaaliturva kannustavat aina töihin. Tehdään Suomesta enemmän kuin Ruotsi ja Tanska.

LUE MYÖS: Tanska on vähentänyt valtionvelkaa liki 30 miljardia euroa kahdessa vuodessa