Suomi päätti sulkea koko itärajan

Suomi sulkee koko itärajan kahdeksi viikoksi, ilmoitti pääministeri Petteri Orpo (kok.) tiedotustilaisuudessa tiistaina alkuillasta.

Kaikki maantieliikenteelle tarkoitetut rajanylityspaikat suljetaan. Tämä tarkoittaa, että viimeinen auki ollut rajanylityspaikka Raja-Jooseppi suljetaan.

Päätös tulee voimaan keskiviikon ja torstaina välisenä yönä klo 00.00 ja on voimassa 13. joulukuuta 2023 asti.

– Tämä on välttämätön ja oikeasuhtainen toimi tämän ilmiön pysäyttämiseksi. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että lyhytaikainen rajan täyssulku on erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollista. Tavoitteemme on, että tilanne itärajalla palautuu normaaliksi mahdollisimman pian. Venäjä on tämän tilanteen aiheuttanut ja se voi sen myös lopettaa, pääministeri totesi tiistai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa.

Orpo totesi tiedotustilaisuudessa, että laillisuusvalvojan eli oikeuskanslerin arvio on, että nyt tehty päätös on tilanteessa oikeasuhtainen toimi.

Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla. Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ulkorajoilla on keskitetty lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

– Turvapaikkahakemuksen voi jättää kaikilla lentoasemilla ja satamissa ja huviveneiden rajanylityspaikoilla, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksessa, totesi Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston osastopäällikkö Matti Sarasmaa tiedotustilaisuudessa.

Päätetyt rajoitukset perustuvat rajavartiolain 16 pykälään.

Päätöksen ulkopuolella on Vainikkalan rautatieliikenne, josta edelleen kulkee materiaalia Suomeen ja Venäjälle.

– Tässä ei ole kysymys turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikasta. Tämä on kansallisen turvallisuuden kysymys. Suomi on Venäjän hybridioperaation kohteena. Venäjä kohdistaa Suomeen välineellistettyä maahantuloa ja tämän takia koko itärajan sulkeminen tässä vaiheessa on välttämätöntä, totesi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiistain tiedotustilaisuudessa.

– Rajavartiolaitoksen tiedonhankinnan perusteella riski siitä, että uhka edelleen kohdistuu Suomen itärajalle ja voi laajeta on ilmeinen, Sarasmaa totesi.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on jatkanut kasvuaan ja siirtynyt avoinna olevalle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että vieraan valtion viranomaisilla ja muilla toimijoilla on osuus rajan ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Ilmiö ja uhka sen edelleen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa ja muualla Schengen-alueella.

– Edellä todetun vuoksi on välttämätöntä tehdä uusi valtioneuvoston päätös, jonka myötä Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljetaan lyhytaikaisesti myös Raja-Joosepin rajanylityspaikka ja Suomen ulkorajoilla kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille, valtioneuvoston päätöksessä todetaan.