Suomi-osakkeisiin sijoittaville lupaavia uutisia: Pankki ennustaa tuntuvaa kasvua

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittavalla voi viimein olla valoa tunnelin päässä. S-Pankin näkemyksen mukaan alkavana vuonna on pitkästä aikaa mahdollista, että Suomen reaalitalous alkaa tukea Helsingin pörssin kehitystä, ja tuloskasvun ennakoidaan nousevan jopa 16–17 prosenttiin.

– Kun korkeat odotukset ovat siirtyneet vuoteen 2025 heikon 2024 jälkeen, odotamme tuloskasvun tukevan Suomen osakemarkkinaa. Suomi on erittäin herkkä ohjauskoron vaikutukselle. Näemme korkojen laskun jatkuvan, ja se hyödyttää Suomen taloutta kuluttajien varovaisuuden hellittäessä, arvioi S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä tiedotteessa.

Tämä luo edellytyksiä kotimaisen osakemarkkinan piristymiselle, ja S-Pankki ylipainottaakin suomalaisia osakkeitaan tällä hetkellä sijoitusnäkemyksessään.

S-Pankin odotukset USA:n talouskasvulle ovat korkealla vuodelle 2025. Talouskasvun vahva kehitys ja yritysten tuloskasvu, jonka odotetaan yltävän noin 12 prosenttiin, luovat erinomaiset edellytykset osakemarkkinoille. Globaalisti S-Pankki painottaa Yhdysvaltain osakemarkkinoita sijoitusnäkemyksessään.

– USA:n markkinoita ovat vauhdittaneet erityisesti teknologiajätit, korkeampi talouskasvu ja kulutuskysynnän pysyminen vahvana. Yhdysvallat on dynaaminen talousympäristö, jolla on suotuisa taloutta edistävä politiikka. Selvä vaalitulos myös vähensi riskejä markkinassa, Wennonen-Kärnä toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Donald Trumpin presidenttikauden aloitukseen liittyy muun maailman näkökulmasta isojakin epävarmuuksia.

– Trump on avannut keskustelun tulleista ja tariffeista. Suurimmassa riskissä ovat ne maat, joilla on voimakas kauppaylijäämä USA:ta vastaan, esimerkiksi Japani, Saksa, ja mahdollisesti Suomikin. Sijoittajan näkökulmasta kokonaiskuva on kuitenkin muuttunut selvästi positiivisempaan suuntaan, ja globaaleilta osakemarkkinoilta odotamme tälle vuodelle 15 prosentin tuottoa.

S-Pankin sijoitusnäkemys ylipainottaa osakkeita suhteessa korkosijoituksiin, ja painotus on erityisesti Suomessa ja Yhdysvalloissa. Eurooppa on pankin näkemyksessä alipainossa epävarmojen talousnäkymien vuoksi.