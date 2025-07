Suomi on tuhansien hukattujen järvien maa

Suomalaisella matkailulla on monia haasteita, mutta elinkeinoelämän ja VisitFinlandin yhteistyötä lisäämällä voitaisiin käytössä olevat resurssit hyödynnettyä paremmin.

Lappi ja talvi ovat lyömätön yhdistelmä. Suomi on saanut houkuteltua revontulten ja Joulupukin avulla Suomeen runsaasti turismia. Joulukuusta helmikuulle sijoittuvalla ajanjaksolla turistit kantoivat matkalaukkujen lisäksi Lappiin 389 miljoonaa euroa. Luku on kolmannes koko Suomen turismista.

Kesällä turistit eivät ole löytäneet Suomea. Helle on käristänyt eteläistä Eurooppaa. Muut Pohjoismaat ovat yrittäneet valjastaa coolcation termin, jotta ne saisivat houkuteltua turisteja pohjoiseen nauttimaan viileämmistä kesäkeleistä. Se on jäänyt yritykseksi.

– Jokainen eurooppalaisten suosituimmista matkakohteista sijaitsee Etelä-Euroopassa. Kymmenen suosituimman kaupungin joukossa ovat Norjan Bergen ja Islannin Reykjavik. Ne olivat sijoilla yhdeksän ja kymmenen, sanoo VisitFinlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

– Se kertoo, että coolcationista puhutaan paljon enemmän kuin sen ympärillä varsinaisesti tapahtuu. Ihmiset haluavat edelleen lämpöön ja menevät Etelä-Eurooppaan.

Hietasaaren mukaan Pohjoismaat niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksikään niistä ei ole pärjännyt kovin hyvin. Syynä on maantiede.

– Euroopan suuret matkailumarkkinat ovat Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Sieltä ihmiset matkustavat loma-aikoina paljon ulkomaille. Ne ovat aika pohjoisia maita. Se selittää, miksi ihmiset haluavat lähteä lämmön perään, Hietasaari sanoo.

– Eteläeurooppalaiset eivät matkusta niin paljon kuin pohjoiseurooppalaiset.

Suomi häviää maantieteen ja infrastruktuurin takia esimerkiksi Tanskalle ja Ruotsille. Saksasta pääsee maayhteyttä pitkin molempiin, mutta Suomeen autoilu on vaikeampaa. Sen takia autoilevat turistit jäävät usein Ruotsiin tai Tanskaan.

Muut Pohjoismaat panostavat enemmän matkailuun

Joulupukin paja Lapissa on auki vuoden jokaisena päivänä. Sosiaalisen median avustuksella turistit ovat löytäneet sen, kun Christiano Ronaldon kaltaiset superjulkkikset ovat julkaisseet kuvia matkoiltaan Lapista.

Suomi tunnetaan saunasta, mutta Suomi ei ole onnistunut erottautumaan. Kristiina Hietasaaren mukaan meillä on paljon potentiaalia, jota ei ole osattu käyttää vielä hyväksi.

– Järvi-Suomen potentiaali on selkeästi alihyödynnetty. Muissa Pohjoismaissa ei ole samanlaista aluetta kuin se on. Lisäksi meillä on myös uskomattoman hieno saaristo, jota emme ole hyödyntäneet tarpeeksi hyvin, hän sanoo.

– Haaste on se, että maailmalla kohteita ei tunneta.

Muut Pohjoismaat panostavat matkailunsa markkinointiin huomattavasti enemmän kuin Suomi. Tanska panostaa eniten, Norja tulee toisena ja Ruotsi ja Suomi tulevat pahnan pohjimmaisina. Ruotsissa matkailun markkinointiin käytetty raha on vähentynyt viime vuosina.

– Aiemmin puolet VisitSwedenistä oli elinkeinoelämän omistuksessa ja toinen puoli oli valtion omistuksessa. Yrityksiltä tuli paljon rahaa. Nyt valtio omistaa koko VisitSwedenin ja sitä myötä budjetti on pienentynyt, Hietasaari kertoo.

Hietasaari painottaa sitä, että matkailumarkkinoinnissa elinkeinoelämän ja valtion yhteistyö on tärkeää. Mallia kannattaa ottaa Tanskasta.

– Tanskan malli on todella hyvä. Kaikki markkinointi tehdään koordinoidusti yhdessä. Sen ansiosta viesti on yhtenäinen