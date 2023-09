”Suomi on Sanna Marinin jäljiltä huonommassa kunnossa kuin uskoimmekaan”

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan Suomen talous on huonommassa kunnossa Sanna Marinin (sd.) hallituksen jäljiltä kuin uskoimmekaan.

Hän kertoo verkkosivuillaan tavanneensa lauantaina Hartolan markkinoilla useita kansalaisia, jotka olivat huolissaan Suomen talouden tilanteesta.

– Monia huolestutti se, että maamme velkaantuminen jatkuu ja jouduin kyllä toteamaan, että yhdellä budjetilla ei 10 miljardin alijäämää millään pysty umpeen kuromaan. Nyt työ on kuitenkin aloitettu, mutta selväksi on käynyt, että maamme tilanne pääministeri Sanna Marinin vasemmistohallituksen jäljiltä on vielä pelkäämämme pahempi, Heinonen kirjoittaa.

Hän korostaa, että edellisen hallituksen aikainen holtiton velkaantuminen kostautuu nyt kasvavina korkomenoina.

– Valtion velkaa Marinin hallitus otti viime kaudella 40 miljardia euroa lisää ja nyt velan korot haukkaavat jo yksin miljardeja.

– On arvioitu, että lähivuosina, kun korot nousevat ja pysyvät korkealla, niin pelkästään korkoihin saattaa hukkua jopa 5 miljardia euroa vuositasolla. Vasemmistolaisten puheilta, että velalla ei ole väliä on nyt viimeistään pohja pois. Heidän velanotolla on nyt korkea hinta, Heinonen jatkaa.

Heinosen mukaan edes sopeutus neljälle vuodelle ei tule riittämään vaan tarvitaan ainakin puhuttu 6+3 -malli, missä toimia on jatkettava vielä 2027 eduskuntavaalienkin jälkeen.

– Maamme on vaikeassa tilanteessa ja toivottavasti kuitenkin käännekohdassa parempaan. Velalle rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ei tule yksinkertaisesti vain kestämään.